L'efecte balsàmic que ha obtingut el PP gràcies a la majoria absoluta a Galícia es tradueix també en un gir en les preferències dels espanyols per ocupar la Moncloa. El principal canvi pel que fa a les valoracions de líders que detecta l'Enquesta Política d'Espanya del GESOP per a Prensa Ibérica és que, set mesos després de les eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo ha superat Pedro Sánchez com a preferit per presidir el Govern. Tot i això, els seus respectius lideratges segueixen produint més rebuig que suport entre l'electorat.

Els quatre principals líders polítics encaixen un nou suspens, en una tònica que es manté des de fa 15 mesos. Feijóo, amb una nota de 4,3, i Sánchez, amb un 3,9, reben puntuacions mitjanes semblants a les de l'enquesta del novembre passat. En canvi, Yolanda Díaz (3,9) i Santiago Abascal (2,5) retrocedeixen amb força, i la líder de Sumar se situa per primer cop per sota del 4.

En el cara a cara, Feijóo s'endú millors notes que Sánchez. El líder del PP obté un 6,8 entre els seus seguidors, mentre que Sánchez es queda amb un 6 entre el seu electorat. I si bé un terç dels votants socialistes aproven el cap de l'oposició, només un 10% dels votants populars aproven el president del Govern.

Díaz també aconsegueix un 6,8 entre els votants de Sumar i aprova entre els simpatitzants del PSOE (5,5), però la seva valoració ha baixat en pràcticament tots els electorats en relació amb sondejos anteriors. Abascal retrocedeix fins al seu mínim històric tant a la nota mitjana (2,5) com a la que li posen els seus propis votants (6,6) i els del PP (4,2).

Amb tot, Feijóo es posa tres punts per davant de Sánchez en preferències com a president, obtenint el seu millor registre des que va començar a liderar el PP (27,7%). Però si bé el dirigent popular puja 1,2 punts des del juliol, el canvi de tendència s'explica per l'erosió del líder socialista, que perd cinc punts (24,9%). Un 85% dels votants del PP prefereixen Feijóo davant d'un 58% d'electors del PSOE que es decanten per Sánchez.

En aquesta ocasió, el GESOP ha preguntat al miler d'entrevistats si creuen que Sánchez i Feijóo són bons líders per als partits respectius. Els resultats gairebé no deixen grans diferències entre tots dos, encara que el rebuig al president del Govern supera el 50%. El 41,6% dels espanyols avalen el lideratge de Feijóo i el 46,6% ho reproven. Per part seva, el 42,1% dels ciutadans aproven el lideratge de Sánchez i el 51,9% el suspenen.

Gairebé el 70% dels votants del PP creuen que Feijóo és un bon líder per a la seva formació, davant d'un 26% que opina el contrari. Fins i tot, un terç de l'electorat socialista reconeix el bon paper del cap de files del PP. A l'altra banda, un 65% dels votants del PSOE opinen que Sánchez és un bon líder per al partit, davant d'un 29% que pensa el contrari. Els votants populars que avalen el president del Govern només són un 10%.

L'aval al lideratge de Feijóo creix amb l'edat, ja que és a partir dels 45 anys quan hi ha més opinions positives que no pas negatives sobre el dirigent popular. Per comunitats autònomes, Feijóo suscita més percepcions bones que dolentes entre els madrilenys, els gallecs i els canaris, encara que els percentatges de suport són alts a tots els territoris, inclosos Catalunya (36,3%) i el País Basc (41,9%), on es dona un empat tècnic.

Pel que fa a Sánchez, té molts més detractors entre els espanyols de 45 a 59 anys (60,6%) que a la resta de franges d'edat, on les opinions estan més igualades. I per autonomies, Euskadi (60%), Catalunya (54,9%) i Galícia (53,7%), d'on són els principals socis del PSOE, són les més condescendents amb el president. Curiosament, on més rebuig genera és a Castella-la Manxa (65,1%), el feu socialista del díscol Emiliano García-Page.