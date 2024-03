Per primera vegada el Govern admet que els pressupostos perillen. Fonts de l'executiu consultades per l'ACN veuen realment els comptes en risc, després de l'esmena a la totalitat dels comuns. El Govern que presideix Pere Aragonès veu el grup de Jéssica Albiach enrocat en les negociacions, però només pel projecte del Hard Rock. L'executiu encara confia en un acord que salvi l'aprovació dels pressupostos d'enguany. Els comuns tenen marge fins al dia 13 per retirar l'esmena a la totalitat, just abans que es voti al ple. Però ja han advertit que només ho faran si el Govern descarta el Hard Rock. L'executiu assegura que no es pot fer enrere: "Sobre el Hard Rock no hi ha marge, i els comuns ho saben", ha afirmat avui la portaveu, Patrícia Plaja.

El Govern ja contempla l'opció no poder aprovar pressupostos nous. L'esmena a la totalitat, anunciada avui per Albiach, ha caigut com una gerra d'aigua freda a Palau. "És una mala notícia", ha apuntat Plaja. I és que el grup dels comuns està tensant la corda de les negociacions. També han repetit que o bé voten a favor o bé ho faran en contra, però descarten l'abstenció a uns comptes que, per ara, només tenen garantits els vots a favor d'ERC i PSC. I el Govern necessita els vots favorables o l'abstenció d'un altre grup.

L'executiu veu els comuns força més enrocats del que s'esperaven fa unes setmanes, i comencen a contemplar la possibilitat d'haver d'allargar fins al final la pròrroga dels comptes del 2023. S'esvaix, doncs, la confiança cega que En Comú Podem acabarà validant els pressupostos, i que el Hard Rock sigui només una via per negociar altres partides i arrencar nous compromisos de l'executiu. De la seva banda, des de Palau insisteixen que el futur del projecte de casinos no depèn de l'executiu, perquè ja està continuant els tràmits administratius que pertoca: "No el podem aturar".

El Hard Rock és la línia vermella d'En Comú Podem, si bé l'executiu d'Aragonès insisteix que no té marge per fer caure el projecte. La líder dels comuns ha rebutjat avui que el PDU sigui una qüestió tècnica, i ha dit que "depèn de la Comissió de Territori i exclusivament del Govern". Albiach ha apuntat que el Govern no hauria de pagar indemnitzacions si decidís retirar el PDU perquè, segons ha dit, la llicència va quedar caducada després d'una sentència del TSJC.

Albiach també s'ha referit a la proposició de llei que han plantejat els comuns per garantir que si el Hard Rock tira endavant es mantindrà l'impost màxim del 55% als casinos. La presidenta del grup parlamentari no ha volgut aclarir si la seva posició envers els pressupostos canviaria en funció d'un hipotètic suport d'ERC a la llei i ha apuntat que probablement la proposició no es debatrà en un ple proper. "Dubto molt que la llei arribi al ple abans de 15 dies, no arribem a temps", ha apuntat.

La situació s'està tensant dia a dia. I des de Palau ja avisen que, si els comuns tomben els pressupostos del 2024, hi haurà conseqüències. Tant pel que fa la relació amb En Comú Podem, com també amb els pressupostos de l'Estat -amb Sumar a l'executiu espanyol-, i que per aprovar-se seran necessaris els vots d'ERC.