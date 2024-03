La mesa del Senat admet a tràmit la llei d'amnistia, que té fins al 16 de maig per votar-se

La mesa del Senat ha admès aquest dimarts a tràmit la llei d'amnistia. Des d'aquest moment, la norma tindrà dos mesos, fins al 16 de maig, per votar-se a la cambra alta. Hi ha dos camins possibles: o bé els grups del Senat, on el PP té majoria absoluta, opten per aplicar esmenes a la norma o bé impulsen un veto complet a la llei acordada entre el PSOE i els partits independentistes.

Els terminis per presentar esmenes i vetos es coneixeran demà, quan la llei estigui ja publicada al butlletí oficial de la cambra. La tramitació de la llei s'ha acordat aquest migdia en una reunió de la mesa del Senat on també s'ha analitzat un informe dels lletrats de la cambra avisant que la norma és una reforma constitucional "encoberta".