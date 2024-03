El CGPJ aprova per 9 vots contra 5 l'informe que considera inconstitucional la llei d'amnistia

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha sortit del guió previst i ha aprovat per nou vots l'informe redactat pel vocal Wenceslao Olea, contrari a la proposició de llei d'amnistia. L'altra proposta de dictamen, de la qual se n'ha encarregat Mar Cabrejas, només ha obtingut el suport de cinc vocals, mentre que el president per substitució de l'òrgan de govern dels jutges, Vicente Guilarte, i el vocal Enrique Lucas han votat en blanc.

El ple de l'òrgan de govern dels jutges, que està caducat des de fa més de cinc anys, ha estudiat dos informes que eren diametralment oposats, perquè el d'Olea considerava inconstitucional el text sortit del Congrés i el de Cabrejas, no, i a més declarava que pronunciar-se en aquests termes només corresponia al Tribunal Constitucional.

A favor del text d'Olea, a més d'ell mateix, hi han votat els vocals José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías i Ángeles Carmona, tots ells nomenats a el seu dia a proposta del PP.

Per la seva banda, la vocal Mar Cabrejas, ponent de l'altra proposta sotmesa a debat, presentarà aquesta com a vot particular, al qual s'han adherit els vocals Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga i Pilar Sepúlveda.