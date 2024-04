La Moncloa torna a tancar la porta al referèndum i emmarca el discurs d'Aragonès al Senat en la campanya del 12-M

La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha reiterat aquest dimarts l'oposició del PSOE i de l'executiu espanyol a la possibilitat de celebrar un referèndum d'autodeterminació pactat a Catalunya. Alegría ha emmarcat les referències a l'autodeterminació que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer aquest dilluns al Senat, a la precampanya de les eleccions del 12 de maig. La portaveu de l'executiu també ha evitat comentar les manifestacions de l'expresident Carles Puigdemont a Rac1, on ha apuntat que vol ser present a la investidura i que abandonarà la política si no és investit.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Alegría ha volgut restar importància al discurs d'Aragonès al Senat. "Moltes de les intervencions que podrem escoltar aquestes setmanes s'han d'incardinar dins del procés electoral a Catalunya", ha dit.

En tot cas ha insistit que la posició del govern espanyol respecte al referèndum "és clara i contundent". "No estem a favor del referèndum ni ens sembla que sigui una solució positiva per a Catalunya", ha dit.

En aquest sentit ha afirmat que la posició que el seu govern "sempre" ha defensat és "seguir avançant en la concòrdia amb una mirada llarga".

"El que vam veure ahir al Senat va concloure com va arrencar: sense cap tipus de novetat i amb un ús partidista del PP sobre una cambra com el Senat per no plantejar res, no construir res, i seguir generant soroll".

Alegría ha esquivat fer una valoració sobre l'anunci de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sobre el seu retorn per al debat d'investidura després de les eleccions del 12-M.

"El govern d'Espanya parla als ciutadans d'aquest país, als catalans i les catalanes, i portem des del primer dia plantejant mesures per millorar la convivència, i adoptant decisions que milloren la vida dels catalans", ha dit.

Ha posat com a exemple la inversió de 176 milions d'euros aprovada aquest dimarts per a la transformació de l'Estació de Sants de Barcelona.

També ha esquivat una pregunta sobre la possibilitat que Puigdemont abandoni la política si no és investit president.

"Sobre la decisió personal de Puigdemont, com de qualsevol altre dirigent polític, no he de fer cap valoració", i tinc "el màxim respecte al que cadascú decideixi en un futur sobre la seva pròpia trajectòria política".