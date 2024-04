Dèficit fiscal, recaptació d'impostos, independència i benestar social, eixos de negociació post 12-M per a Aragonès

La fi del dèficit fiscal, la recaptació de tots els impostos, avançar en la negociació per arribar a una solució democràtica sobre la independència i enfortir l'estat del benestar. Aquests són els quatre eixos sobre els quals Pere Aragonès ha afirmat que buscarà suports polítics després de les eleccions del 12 de maig en cas que li calguin per continuar com a president de la Generalitat. El candidat d'ERC ho ha dit en una entrevista a RNE, on també ha desvinculat els resultats del 12-M amb l'estabilitat del govern d'Espanya. Allò, ha dit, depèn del compliment dels acords de legislatura, que entre d'altres inclouen el "compromís" de continuar amb el procés per buscar una sortida al "conflicte de sobirania" entre Catalunya i Espanya.

"Jo em presento per continuar com a president", ha assegurat Aragonès, que ha afegit que si la nit del 12 de maig ha aconseguit l'objectiu, parlarà amb la resta de partits sobre el que farà la pròxima legislatura.

Aragonès ha contestat així a la pregunta de si, donat el cas, tornaria a pactar amb forces independentistes per aconseguir governar. La línia de la independència ha estat, efectivament, una de les marcades, però al costat de les altres tres, de caire econòmic i social.

El president en funcions i candidat a la reelecció per ERC també ha opinat sobre el cas de Tsunami Democràtic, que li genera l'opinió que a Espanya hi continua havent 'lawfare'. "Quan hi ha una causa com aquesta on s'intenta construir un delicte de terrorisme on només hi havia protestes, és evident que hi ha alguns jutges que actuen de manera il·legítima".

En aquest mateix sentit, Aragonès ha afirmat que si finament es demostra que va ser espiat amb Pegasus algú haurà "d'assumir responsabilitats". "A mi em van espiar per ser independentista i per ser membre del Govern, no per cap altra causa. I el fet que demostra que no hi havia raó per fer-ho és que no hi ha hagut cap causa judicial contra mi", ha recordat el republicà.

Finalment, i sobre la polèmica a l'entorn de la presència de Carles Puigdemont, el seu principal rival independentista a les eleccions del 12-M, als debats electorals, Aragonès ha recordat que ell s'ha ofert a debatre amb el líder de Junts a qualsevol lloc, també a Perpinyà. L'oferiment no ha rebut de moment resposta, fet que ha permès Aragonès assegurar que "de moment el que queda clar és que Puigdemont no vol debatre amb mi".