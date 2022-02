Les delegacions russa i ucraïnesa han començat avui les negociacions a Pripiat, a la frontera ucraïnès-bielorussa, en què Kíev intentarà aconseguir un alto el foc per part de Rússia després de cinc dies de guerra. L'inici de la reunió l'ha retransmès en directe l'agència oficial bielorussa BELTA.

El ministre d'Exteriors de Bielorússia, Vladímir Makéi, ha saludat les delegacions, a qui ha traslladat el desig del president del seu país, Aleksandr Lukaixenko, que durant les negociacions sigui possible trobar formes per resoldre "els problemes". "Poden sentir-se completament segurs. Aquest és el nostre deure sagrat", ha assenyalat Makéi.

El tema clau de les converses per a la part ucraïnesa és aconseguir un alto el foc immediat a la guerra que va llançar Rússia fa cinc dies a Ucraïna i la retirada de les tropes d'Ucraïna, mentre que per Rússia és important abordar la possibilitat que el país veí adopti un estatut neutral respecte a l'OTAN.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha instat hores abans en un videomissatge -en què es s'ha dirigit als soldats russos- a abandonar Ucraïna i deposar les armes. "Ho dic una vegada més: 4.500 ocupants russos han caigut. Surtin d'aquí. No confiïn en els seus comandants. Només salvin la vida", ha afirmat.

La delegació ucraïnesa inclou el ministre de Defensa, Oleksii Réznikov, el líder de la fracció del partit oficial "El Servent del Poble", David Arakhamia, l'assessor presidencial Mykhailo Podoliak, el cap adjunt de la delegació ucraïnesa al Grup de Contacte Trilateral per a la pau al Donbàs, Andriy Kostin, el diputat Rustem Umerov i el viceministre d'Exteriors, Mykola Tochytsky.

Rússia diu que les negociacions no impliquen que aturi l'ofensiva

Per part russa han acudit a la trobada Vladímir Medinski, assistent del president de Rússia, el viceministre d'Exteriors Andrei Rudenko, un viceministre de Defensa, el president del Comitè d'Afers Internacionals de la Duma (Cambra Baixa) Leonid Slutski.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peksov, ha afirmat a la roda de premsa telefònica diària que no vol comentar les perspectives d'un acord a la cita, i ha instat a tothom a deixar que els negociadors treballin sense soroll des de l'exterior.

"L'únic que lamentem és que les negociacions no comencessin un dia abans, quan vam tenir aquesta oportunitat. Com saben, la nostra delegació ha estat esperant allà, a Bielorússia, durant moltes hores. La nostra delegació estava a punt des de la mitjanit, però la part contrària ha arribat fa poc temps”, ha afegit.

Per qüestions logístiques i de seguretat, la delegació ucraïnesa ha arribat poc abans de les 12.00 hora local (09.00 GMT) en un helicòpter polonès, segons BELTA.

Els responsables ucraïnesos han accedit finalment a viatjar a Bielorússia, però no a Minsk com havia proposat inicialment Rússia, atès que considera que Lukaixenko, no és neutral en haver acollit més de 30.000 soldats russos i equipament militar per a uns exercicis conjunts que han servit a Moscou per creuar la frontera sud d'aquell país per atacar Ucraïna.

A més, Lukaixenko s'ha declarat recentment predisposat a viatjar amb el president rus, Vladímir Putin, a la península ucraïnesa de Crimea, annexionada pel Kremlin el 2014.

Va ser a Minsk on es van signar els Acords de Pau per al Donbàs el 2015, pactes que per la guerra s'han quedat en paper mullat i que, segons Moscou, en vuit anys no s'han implementat per part de Kíev.