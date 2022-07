La pandèmia de la covid-19 ha causat un retrocés històric en les taxes mundials de vacunació infantil essencial, ja que ha alterat els programes previstos. Així ho alerta un article d'ISGlobal que analitza com la pandèmia mundial del coronavirus ha provocat que es posin en risc anys de fites extraordinàries. Per exemple, l'article constata una ràpida reaparició del xarampió i altres malalties prevenibles com la febre groga i la poliomielitis, que han reaparegut a Àfrica. Segons dades oficials de l'OMS i UNICEF recollides en l'article, es tracta de la caiguda més gran ininterrompuda de la vacunació infantil en 30 anys. L'OMS ha anunciat que fins a 18 milions de nens i nenes no van rebre cap vacuna l'any 2021.

Com a resultat de l'impacte de la pandèmia, aproximadament 30 milions d'infants es van perdre la seva tercera dosi de la DPT -vacuna conta la diftèria, la tos ferina i el tètanus- i 27,2 milions es van perdre les primeres dosis de la vacuna contra el xarampió. S'estima que 23 milions de nens menors d'un any no van rebre les vacunes bàsiques, fet que redueix la cobertura a nivells de 2009. En el cas del xarampió, per exemple, com que milions de nens no van poder rebre la seva vacuna el 2020, el món està tornant a experimentar una ràpida reaparició: els primers mesos de 2022 van augmentar un 79% els casos a nivell mundial en comparació amb el mateix període el 2021. A l'Àfrica, però, l'increment és més dramàtic: d'un 400% en el mateix període. Bretxa "tràgica" L'autora de l'article, Isabelle Munyangaju, investigadora predoctoral a ISGlobal i metgessa de salut pública establerta a Moçambic, avisa que abans de la pandèmia de la covid-19, la cobertura vacunal ja estava caient a una velocitat alarmant a tot el món, sobretot a causa de la reticència a la vacunació i a l'escassetat de recursos, però assegura que la pandèmia de la covid ha contribuït a empitjorar el descens. Entre els motius principals del retrocés en la vacunació infantil essencial hi ha les interrupcions dels serveis i les cadenes de subministrament, el desviament de recursos cap a la resposta a la covid-19 i les mesures de contenció que van limitar l'accés als serveis de vacunació i la seva disponibilitat. Segons l'autora, deixa una bretxa "tràgica" en matèria d'immunització, especialment als països d'ingressos mitjans i baixos. Davant d'això, fa una crida a actuar "urgentment" per revertir-la.