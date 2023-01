L'ONU ha alertat de vulneracions de drets humans en el cas de l'espionatge amb Pegasus i ha instat el govern espanyol a "investigar, processar i a imposar sancions". Ho ha fet en una resolució dels relators especials sobre qüestions de les minories, sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d'associació. El text respon a una comunicació de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a les Nacions Unides en nom de les víctimes dels republicans i en coordinació amb la resta d'organitzacions afectades pel 'Catalangate'. L'ONU expressa una "preocupació molt seriosa" per aquest "programa d'espionatge extens i ben coordinat" sobre activistes i figures públiques independentistes.

El text denuncia que l'espionatge massiu va vulnerar el dret a "reunir-se pacíficament i participar en associacions", a "tenir vida privada i privacitat en la correspondència" i a "ser iguals davant la llei". També creuen que va posar en perill el dret a la llibertat d'opinió i expressió a Catalunya.

La resolució recull l'espionatge al president del Govern, Pere Aragonès; la consellera d'Acció Exterior i la UE, Meritxell Serret; els exlíders de l'ANC Elisenda Paluzie i Jordi Sánchez; l'advocat Andreu Van den Eynde; la dirigent d'ERC Marta Rovira; o l'exdiputat d'ERC i actual director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, o als eurodiputats republicans Jordi Solé i Riba.

Esquerra Republicana continuarà reclamant transparència al govern sobre quines entitats governamentals van fer servir Pegasus per espiar, que assumeixi les responsabilitats pertinents i que garanteixi que fets com aquests no es tornin a produir. A més, li reclama que en repari les víctimes, tal com demanen també les Nacions Unides. Els republicans també esperen que aquesta resolució impulsi la justícia espanyola a deixar d'entorpir el curs de les querelles presentades i dugui a terme una investigació efectiva dels casos d'espionatge denunciats.