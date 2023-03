L’esdevenir de la guerra entre Rússia i Ucraïna no només es dirimeix al camp de batalla. També hi ha una amenaça soterrada als despatxos, més concretament als del Kremlin. Això és almenys el que sosté el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que ha assegurat que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, acabarà sent assassinat pel seu cercle pròxim.

«Definitivament, hi haurà un moment en què la fragilitat del règim de Putin se sentirà dins de l’Estat», explica Zelenski en un documental sobre el primer aniversari del conflicte, segons recull ‘The Mirror’. «Els carnívors es menjaran el carnívor. És molt important, i necessitaran una raó per justificar-ho. [...]Trobaran una raó per matar l’assassí. Funcionarà? Sí. Quan? No ho sé», afirma el mandatari ucraïnès. «Alta traïció» Les declaracions de Zelenski es produeixen coincidint amb les informacions que parlen de tensions entre Putin i Ievgueni Prigojin, líder del grup de mercenaris Wagner. Prigojin ha acusat alts militars russos d’«alta traïció» en negar-li l’accés a més munició. ‘The Washington Post’ va informar el desembre passat de la creixent frustració dels aliats més pròxims a Putin amb la gestió del mandatari rus, en qüestionar que la seva estratègia amb Ucraïna es basava en la improvisació.