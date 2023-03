Un tiroteig en un centre religiós d'Hamburg, a Alemanya, ha deixat set morts i ferits greus, segons ha confirmat la policia de la localitat. Les primeres informacions recollides per la policia apunten que el tiroteig ha tingut lloc en una església del districte Grob Borstel.

La policia no ha avançat motivacions del crim, tot i que apunten que hauria estat provocat per una única persona. S'ha demanat a la població que no difongui rumors.