El Consell Constitucional de França ha avalat la reforma de les pensions tirada endavant pel president de la república, Emmanuel Macron, motiu de les nombroses manifestacions i els enfrontaments amb la policia que protagonitzen des de fa diversos dies els carrers del país. A parer del constitucional, no hi ha vulneració de la carta magna francesa en l'estratègia legislativa utilitzada pel president per aprovar la llei.

Tampoc n'hi ha en l'augment de l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys, un dels extrems que més ha inflamat la societat francesa. L'ens ha rebutjat algunes disposicions secundàries de la norma, però que no n'afecten el contingut essencial. L'alt tribunal també ha rebutjat la iniciativa per fer un referèndum d'aquí a un any perquè l'edat de la jubilació es fixi als 62 anys.