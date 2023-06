Almenys tres persones han mort i altres 25 han resultat ferides per atacs nocturns de míssils russos en una zona residencial a la ciutat de Kriví Rih. El governador de la regió de Dnipropetrovsk, Serhiy Lisak, ha indicat que aquest és un balanç provisional i ha afegit que 19 dels ferits han sigut traslladats a hospitals.

Els bombers han treballat per apagar el foc que, segons han indicat, ha afectat 700 metres quadrats d'un edifici de cinc plantes.

"Hem abatut tres míssils de creuer, però també hem patit 'arribades'", ha anunciat el governador al mateix temps que ha indicat que hi ha "edificis civils danyats" com un "edifici destrossat de cinc pisos".

Així mateix, ha indicat que hi ha tres persones hospitalitzades que eren en magatzem que ha quedat destruït i on és probable que hi hagi persones sota la runa. A més, el governador també ha anunciat "quatre ferits més en una altra localització" on han cremat un edifici i un cotxe.

El cap de l'Administració Regional de Kriví Rih, Oleksandr Vilkul, ha indicat que els serveis d'emergència han realitzat les tasques d'extinció d'incendis, així com de cerca i rescat de supervivents.