Itàlia s'ha acomiadat aquest dimecres de Silvio Berlusconi, primer ministre en tres ocasions i magnat dels mitjans de comunicació i el futbol, amb un simbòlic funeral d'Estat que ha coincidit també amb un dia nacional de dol, en memòria d'un polític i empresari que ha marcat l'evolució del país transalpí des de mitjan dècada dels noranta.

Berlusconi, malalt de leucèmia, va morir el dilluns als 86 anys en un hospital de Milà, després de diversos dies ingressat. El seu fèretre reposava des d'aquest mateix dia en la mansió que el magnat tenia a Arcore, des d'on ha partit aquest dimecres per recórrer els 33 quilòmetres que el separaven de la catedral de Milà, ovacionat per mostres de suport.

De fet, milers de persones han acudit a la plaça del Duomo, enfront de l'emblemàtica catedral milanesa, per donar el seu últim adeu a Silvio Berlusconi i seguir l'acte des de pantalles gegants. Les seves restes han estat rebudes entre els aplaudiments dels espectadors, que han portat símbols de record al difunt polític i empresari, amb al·lusions al seu partit, Forza Itàlia, i també a l'equip de futbol que va presidir, l'AC Milan.

Ja dins del temple, les primeres files han estat reservades per als familiars directes i els representants de les principals institucions del país, entre ells el president de la República, Sergio Mattarella, i la primera ministra, Giorgia Meloni, així com antics caps de Govern com Mario Draghi o Paolo Gentiloni, que ha acudit en representació de la Comissió Europea.

Al sepeli han acudit, a més, representants de governs internacionals, entre ells el ministre d'Exteriors de Turquia, Hakan Fidan, si bé el Kremlin ha matisat aquest dimecres que Rússia no ha rebut cap invitació, dies després que el president rus, Vladimir Putin, s'acomiadés públicament de Berlusconi descrivint-ho com un "veritable amic".

L'arquebisbe de Milà, Mario Delpini, ha presidit la cerimònia, on ha dit que "era un home, un desig de vida, un desig d'amor, un desig d'alegria. Era un home i ara es troba amb Déu", ha proclamat davant els presents.