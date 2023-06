L'Eurocambra insta l'OTAN a "complir els seus compromisos" per iniciar el procés d'adhesió d'Ucraïna un cop acabi la guerra. En una resolució aprovada per 425 vots a favor, 38 en contra i 42 abstencions, la cambra insta a fer que les cimeres que s'han de celebrar a Vilnius al juliol i a Washington l'any que ve "aplanin el camí" per a l'adhesió de Kíiv a l'aliança. En el text, els eurodiputats també donen suport a iniciar ja aquest any les negociacions d'adhesió a la UE i condemnen la destrucció de la presa de Kakhovka, que consideren que és un "crim de guerra". Pels eurodiputats, l'adhesió de Kíiv tant a l'OTAN com a la UE "milloraria la seguretat regional i mundial" i "reforçaria els vincles entre Ucraïna i la comunitat euroatlàntica".

Pel que fa a la destrucció de la presa de Kakhovka, l'Eurocambra considera que és una "acció que es descriu com a crim de guerra" i constata que ha generat "greus inundacions" i un "desastre mediambiental". "Tots els responsables de crims de guerra, inclosa la destrucció de la presa, hauran de retre comptes en línia amb la legislació internacional", diu la resolució.