Des de l’inici de la invasió d’Ucraïna, Rússia ha pagat un extra a més de 10.000 soldats per la destrucció o confiscació d’armament ucraïnès i occidental, va indicar aquest divendres el Ministeri de Defensa rus. Per cada avió, helicòpter o sistema de llançament múltiple de míssils HIMARS nord-americà, Moscou paga 300.000 rubles (3.584 dòlars o 3.275 euros); per cada tanc, 100.000 rubles (1.195 dòlars o 1.091 euros), i 5.000 rubles (598 dòlars o 546 euros) per vehicles blindats i armament com ara sistemes de llançament múltiple de míssils i artilleria autopropulsada.

«Actualment, segons els informes dels comandants de les unitats en les direccions de Zaporíjia i el sud de Donetsk, s’estan efectuant pagaments al personal militar rus que va destruir els tancs Leopard, així com els vehicles blindats de combat fabricats pels EUA i altres països de l’OTAN durant els combats», va dir el portaveu castrense, tinent general Ígor Konaixénkov. Ucraïna porta a terme una contraofensiva en aquests fronts des de fa gairebé dues setmanes.

Defensa ha sortit al pas de les crítiques rebudes en una recent reunió del president rus, Vladímir Putin, amb corresponsals i bloguers militars russos que li van preguntar per la suposada absència dels pagaments promesos als soldats per la destrucció d’armament enemic. Putin va respondre aquell dia que per a ell «el fet que no paguin és inesperat».

Konaixénkov va indicar que l’any passat un total de 7.064 militars russos van rebre pagaments per la destrucció d’11.586 unitats d’equip i armes militars ucraïnesos. A més, de l’1 de gener al 31 de maig del 2023 3.193 soldats més van rebre un pagament especial per destruir 4.415 equips bèl·lics enemics, va afegir.

Transferències bancàries als militars

Konaixénkov ha explicat avui que els pagaments es realitzen partint de les ordres dels comandants de les unitats militars i es transfereixen als comptes bancaris del personal militar. Va recalcar, a més, que no hi ha límits en la suma dels diners que pot rebre un soldat per la quantitat d’equips enemics destruïts.

Va explicar que es van efectuar pagaments de 300.000 rubles des de començament d’any per cada un dels 45 helicòpters ucraïnesos i 71 avions de la Força Aèria ucraïnesa destruïts per pilots i operadors de defensa antiaèria de Rússia.

Konaixénkov va afegir que els militars de les unitats de les Forces Terrestres i Aerotransportades, així com del Cos d’Infanteria de Marina, incloses les unitats d’artilleria, van rebre 100.000 rubles per la destrucció de cada un dels «diversos centenars de tancs» eliminats. També es van efectuar pagaments de 50.000 rubles per la destrucció de 1.501 vehicles blindats de combat enemics, 203 instal·lacions d’artilleria autopropulsada, així com 85 sistemes de llançament múltiple de míssils.

Alhora, va recalcar Konaixénkov, per 15 llançadores del complex tàctic Tochka-U i els sistemes de coets de llançament múltiple HIMARS, militars russos van rebre pagaments de 300.000 rubles. A més, per la intercepció exitosa de 941 míssils disparats per les Forces Armades d’Ucraïna des dels complexos tàctics Tochka-U, els sistemes de coets de llançament múltiple Alder, Smerch, Uragan i HIMARS, així com la destrucció de 1.211 drons de rang mitjà, van rebre 50.000 rubles cada soldat.

Els militars de l’Armada russa que van destruir sis drons navals ucraïnesos que van atacar barcos russos i la infraestructura civil a Crimea van rebre 200.000 rubles (2.391 dòlars o 2.183 euros), va indicar el portaveu castrense.