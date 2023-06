Un submarí que acostuma a transportar turistes per a veure les restes del Titanic ha desaparegut a la costa est dels Estats Units, segons ha informat la cadena britànica BBC a la Guàrdia Costanera de Boston. La desaparició de la nau ha desencadenat una operació de rescat, però el dispositiu de cerca encara no ha revelat quants passatgers hi havia a bord.

El submarí desaparegut pertany a OceanGate Expeditions, una companyia que organitza expedicions per a veure les restes del vaixell naufragat, que es troba a uns 3.800 metres de profunditat i a una distància d'uns 640 quilòmetres de l'illa canadenca de Terranova. Recentment, l'empresa va compartir al seu web i xarxes socials que "tenia en marxa" una expedició per a anar a veure les restes del Titanic. A la pàgina web de la companyia, s'anuncien viatges de set dies per a veure les restes del naufragi i s'especifica que el preu dels viatges són uns 250.000 dòlars.