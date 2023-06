Continuen transcendint detalls sobre el ‘Titan’, el submergible amb cinc ocupants que va desaparèixer diumenge a les aigües de l’oceà Atlàntic així que descendia cap a les restes del Titanic. ‘The New York Times’ va revelar aquest dimecres que la dona del pilot de la nau és descendent d’una parella que va morir en el naufragi més cèlebre de la història. Es tracta de Wendy Rush, la dona de Stockton Rush, el director executiu de OceanGate Expeditions, l’empresa que gestiona aquestes expedicions per veure el vaixell que es va enfonsar el 1912, a raó de 230.000 euros per viatge i per persona.

En concret, Wendy Rush, de naixement Wendy Blun, és rebesneta del magnat minorista Isidor Straus i la seva dona, Ida, dues de les persones més riques que van morir a bord del transatlàntic. A més, segons els registres històrics, el matrimoni va protagonitzar una de les històries més tristes i commovedores del desastre. Els supervivents del desastre van afirmar que Isidor Straus va rebutjar un seient en un bot salvavides quan les dones i els nens encara esperaven per fugir. Ida, la seva dona durant quatre dècades, va declarar que no deixaria el seu marit, i tots dos van ser vistos agafats del braç a la coberta del Titanic mentre el vaixell s’enfonsava. Els Straus, retratats a la pel·lícula de James Cameron Isidor Straus va néixer a Alemanya el 1845. No obstant, la seva família va emigrar als Estats Units el 1954 després d’arruïnar-se en la Revolució de Març (1848-1849). Es van establir a Talbotton, ciutat de l’actual estat de Geòrgia, gràcies al suport d’altres jueus immigrants, on van fundar un petit magatzem de fardells, cotó i teles. Isidor i Ida es van casar el 1986. De fet, ‘The New York Times’ va publicar el seu anunci de casament. Posteriorment, el 1896, l’empresari i els seus germans van adquirir els drets d’una botiga Macy’s a Nova York. La resta és història: van aconseguir una fortuna i es van guanyar el respecte de la comunitat jueva. Fins que tot va acabar la matinada del 12 d’abril de 1912 a l’oceà Atlàntic. El cos d’Isidor va ser trobat al mar aproximadament dues setmanes després de l’enfonsament del Titanic, segons mostra l’hemeroteca de ‘The New York Times’. Les restes d’Ida Straus mai es van recuperar. Tot i així, el director de cine James Cameron va retratar el matrimoni a la pel·lícula de 1997. Al final de la ficció, una parella s’abraça en un llit mentre el seu camarot queda negat. No era un matrimoni anònim, eren Isidor i Ida. Wendy Rush, una vida lligada al Titanic Per la seva banda, Wendy Rush porta lligada al Titanic gran part de la seva vida. Segons la seva pàgina de LinkedIn, ha participat en tres expedicions d’OceanGate a les restes del Titanic en els últims dos anys. Això malgrat que els experts van avisar el 2018 dels riscos del submarí, que van qualificar d’«experimental» i potencialment «catastròfic». A més, la dona del pilot és la directora de comunicació de l’empresa i membre de la junta directiva de la fundació benèfica de la companyia des de fa molt temps.