El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-coreà, Kim Jong-un, han tornat a mostrar la seva sintonia. Reunits al cosmòdrom rus de Vostotxni, a la regió siberiana d’Amur, el líder de Corea del Nord ha reiterat que el seu país «sempre estarà amb Rússia», un explícit missatge de suport que reforça la seva aliança mentre gran part de la comunitat internacional ha condemnat la guerra iniciada contra Ucraïna.

«Rússia s’enfronta actualment a forces hegemòniques per protegir els seus interessos de seguretat», va declarar Kim Jong-un, citat per la televisió russa. «Sempre hem expressat el nostre suport total i incondicional a totes les mesures adoptades pel govern rus, i m’agradaria aprofitar aquesta oportunitat per dir que sempre estarem al costat de Rússia», va afegir.

Kim Jong-un va arribar aquest dimarts a Vostotxni. La seva conversa amb Putin, amb la participació de membres de les seves delegacions, ha començat aquest dimecres a la primera planta del complex industrial de coets Soiuz-2 i s’espera que es prolongui durant diverses hores. La seva anterior reunió, el 2019, va durar tres hores i mitja.

«Tenim molts assumptes (a discutir). M’alegro molt de veure’l. Benvingut», va dir Putin a Kim a l’inici de la cimera. Kim, per la seva banda, va destacar les «profundes arrels» de l’amistat entre Corea del Nord i Rússia, anteriorment amb l’URSS.

«Interès pels coets»

Poc abans de la cimera, Putin va explicar a la premsa que va triar el cosmòdrom de Vostotxni per a la trobada perquè el líder nord-coreà «té un gran interès pels coets». «Miren de desenvolupar la indústria espacial», va dir el cap del Kremlin.

Preguntat per si parlarà de cooperació militar amb el líder nord-coreà, Putin va contestar: «Parlarem de tots els temes sense pressa. Hi ha temps». A l’agenda previsiblement hi haurà un acord de subministrament d’armes i tecnologia militar.

El cosmòdrom de Vostotxni, la construcció del qual encara no s’ha completat, ocupa una àrea de 109 hectàrees, en les quals hi ha prevista la construcció de més de 200 edificis i estructures.

Visita al cosmòdrom

Els dos líders van recórrer el cosmòdrom, unes instal·lacions dedicades al muntatge del nou coet rus Angarà, va informar el Kremlin. Durant la visita els mandataris van escoltar breus explicacions sobre les característiques tècniques dels coets Soiuz-2 i dels portadors de la família Angarà.

Kim es va interessar en les característiques del combustible del coet, on cauen les seves etapes gastades i els principis de propulsió del vehicle de llançament.

Els mandataris van estar acompanyats pel vice primer ministre i representant plenipotenciari al Districte Federal de l’Extrem Orient, Iuri Trutnev, el director de Roscosmos, Iuri Borissov, i el director general de JSC TsENKI, Nikolai Nestetxuk.

Els Angarà són una família de portadors, des de tipus lleugers fins a pesats, creats sobre la base de mòduls de coets universals (URM) amb motors d’oxigen i querosè.

Kim Jong-un no és el primer líder estranger al qual se li ensenya el cosmòdrom, ja que el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, el va visitar en diverses ocasions, i també ha viatjat fins a Vostotxni el líder de la junta militar de Birmània, Min Aung Hlaing.

Cooperació comercial

A l’agenda figuraran les relacions i la cooperació bilateral, els vincles comercials i econòmics, els intercanvis culturals, assumptes internacionals i regionals, i «temes sensibles» que no es divulgaran al públic, segons el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov. Aquesta última menció del secretari de premsa de Putin és interpretada com una confirmació que els dos líders parlaran d’un acord de subministrament d’armes per part de Corea del Nord a Rússia, immersa des de fa 567 dies en la guerra que va iniciar a Ucraïna.

Segons va avançar el diari The New York Times, Putin vol que Corea del Nord vengui a Rússia munició per a artilleria i míssils antitancs, mentre que Pyongyang estaria buscant tecnologia avançada per a la fabricació de satèl·lits i submarins de propulsió nuclear, a més de producció de petroli i ajuda alimentària.

Kim va viatjar a Rússia amb una delegació que inclou els ministres de Defensa i d’Exteriors, així com alts càrrecs militars, entre els quals el director del Departament Industrial de Munició, i també el secretari per a Ciència i Educació del Comitè Central del Partit dels Treballadors, que està lligat al programa espacial nord-coreà.

Coincidint amb la imminent cimera entre els dos mandataris, l’Exèrcit sud-coreà va informar que Corea del Nord ha llançat avui un míssil balístic no identificat al mar del Japó (anomenat mar de l’Est a les dues Corees).

Els EUA atempten

La comunitat internacional, des dels EUA a Àsia, i Ucraïna vigilen de prop el desenvolupament de la cimera. Els EUA han recordat als dos països «que qualsevol transferència d’armes de Corea del Nord a Rússia violaria múltiples resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU». «No dubtarem a imposar noves sancions si correspon», van recalcar tant la Casa Blanca com el Departament d’Estat. «Per a nosaltres són importants els interessos dels nostres dos països i no les advertències de Washington», li va replicar la vigília Peskov.

La Presidència sud-coreana va instar al seu torn Rússia a «actuar de manera responsable» com a membre del Consell de Seguretat, ja que Corea del Nord està sota sancions de les Nacions Unides.