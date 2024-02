Els ucraïnesos no reben gaire bones notícies des de fa mesos. Ni al front bèl·lic, ni als despatxos dels seus aliats, ni en el si de la seva política interna, cada vegada més fragmentada per les lluites de poder entre els líders polítics i militars del país. Però ahir va ser diferent. Hores abans que la UE aconseguís doblegar les objeccions d’Hongria per aprovar un paquet de 50.000 milions d’euros per a Kíiv, essencial per mantenir a la superfície la seva malmesa economia, els seus militars van donar un nou cop a les costes de Crimea. En un atac amb drons, les forces ucraïneses van destruir una corbeta llançamíssils russa, segons les autoritats locals. Un actiu menys per a la seva flota del mar Negre, incapaç, des de fa mesos, de bloquejar la sortida dels barcos ucraïnesos fins al Mediterrani.

Amb la seva infanteria encallada en les línies defensives aixecades pel Kremlin als territoris ocupats, el mar Negre ha sigut l’espai geogràfic on més progressos han fet les forces ucraïneses els últims mesos. Fins al desembre, Kíiv havia aconseguit destruir el 20% de la flota russa al mar Negre, va dir llavors el cap del Consell Nacional de Seguretat i Defensa, Oleksí Danílov. Un percentatge que inclou 15 vaixells de guerra destruïts i 12 espatllats des de l’inici de la invasió, al febrer de l 2022, segons el recompte ucraïnès. Davant la creixent fustigació contra la seva flota, que està sent atacada amb míssils de creuer, de llarg abast i drons navals, el Kremlin va decidir a l’octubre retirar part de la seva flota de Crimea per buscar ports més segurs. L’atac d’ahir anava acompanyat d’un vídeo publicat per la intel·ligència militar ucraïnesa en el qual es veu com la corbeta explota després de rebre diversos trets. D’acord amb la mateixa font, es tractava de la corbeta Ivanovets, que "va rebre un impacte directe al buc" abans d’enfonsar-se. El barco rus navegava pel llac Donuzlav, situat a l’oest de Crimea i amb sortida a les aigües del mar Negre. Segons les estimacions ucraïneses, uns 60 o 70 milions del cost de la corbeta, van volar pels aires. Un mes abans, Kíiv havia destruït a les costes de Crimea el vaixell amfibi Novotxerkassk, atracat al port de Feodòssia. Els èxits d’Ucraïna a les seves aigües meridionals no deixen de ser parcials, ja que les tropes invasores controlen encara el mar d’Azov i alguns ports del sud del país. Però, tot i així, han permès a Ucraïna obrir una ruta relativament segura per donar sortida a les seves exportacions, en paral·lel a la que manté oberta a través del riu Danubi. Aquesta ruta va del port d’Odessa i envolta el mar Negre per l’extrem occidental, al costat de les costes de Moldàvia, Romania i Bulgària, fins travessar el Bòsfor i entrar al Mediterrani. 4,8 milions de tones Al desembre, Ucraïna va aconseguir exportar 4,8 milions de tones mètriques d’aliments, principalment cereals, des dels seus ports al mar Negre, sobrepassant per primera vegada els volums mensuals que va exportar durant els mesos en què va estar actiu l’acord del gra amb Rússia. Abans de la guerra, exportava unes sis milions de tones al mes. Ara les autoritats ucraïneses confien a poder obrir el port de Mikolaiv, situat més a l’est que el d’Odessa i, per tant, més a prop de les zones ocupades pel Kremlin. El seu Govern considera que podria ajudar a augmentar el volum de les exportacions, també de productes metal·lúrgics, fins a les vuit tones mensuals.