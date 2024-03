El 70% dels morts per l'ofensiva de l'exèrcit israelià a Gaza com a resposta a l'atac de Hamàs del 7 d'octubre són dones i menors d'edat, segons indica Amnistia Internacional a partir de dades de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA per les sigles en anglès). Les xifres es publiquen en el marc de la commemoració del 8-M, Dia Internacional de la Dona. L'ONG també afirma que dels prop de dos milions de desplaçats a la franja, pràcticament la meitat són dones i nenes. Les condicions de salubritat són, segons la mateixa font, especialment dures per a elles, que no tenen accés a productes higiènics o que no poden tenir cap intimitat quan van a uns banys en condicions deplorables.

Una altra de les dades que destaca Amnistia Internacional és que quan va començar el conflicte hi havia unes 50.000 dones embarassades i sense accés a salut obstètrica. Des de l'inici dels atacs es calcula que han nascut uns 20.000 nens. A banda, l'ONG alerta dels riscos "altíssims" que durant conflictes com el de la franja de Gaza s'incrementi la violència contra les dones i la violència sexual com a arma de guerra, en un context en què n'hi ha moltes que es veuen obligades a separar-se de les famílies, es queden sense xarxes de suport, queden vídues, perden els fills o elles mateixes són assassinades. A parer d'Amnistia Internacional aquesta situació és encara més greu a conflictes com els de Gaza, "on Israel ha creat unes condicions que, en opinió de la Cort Internacional de Justícia, posen la població en risc imminent de genocidi". En el marc del 8-M, l'ONG recorda també les dones que pateixen situacions de conflictes bèl·lics a Ucraïna, Etiòpia o Síria. Alhora subratlla que l'any 2000 el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar una resolució que reconeixia que la guerra afecta de manera diferent les dones. A més, aquest any se'n compleixen 30 de la Conferència de Població i Desenvolupament del Caire, en què s'establien les pautes per a la protecció obligada dels drets sexuals i reproductius de les dones i les nenes també durant les situacions de conflicte. Beatriz Martos, responsable del treball sobre les dones a Amnistia Internacional, ha lamentat, però, que en el que va de segle XXI "s'ha fet poc" per garantir els drets de les dones que viuen a conflictes".