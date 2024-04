Israel destitueix dos oficials de l’exèrcit per l’atac als cooperants de WCK i admet “errors greus”

Israel ha decidit destituir dos comandaments de l’exèrcit per l’atac als combois humanitaris de l’ONG World Central Kitchen, on van morir set cooperants. La investigació sobre l’incident feta per l’exèrcit conclou que hi va haver “errors greus” en l’operació, per una “identificació errònia, i errors en el procés de presa de decisions”.

De fet, l’atac es considera “contrari als estàndards de procediments operatius” de l’exèrcit israelià. Per això, s’ha destituït al comandant de suport de la brigada d’atac, amb rang de major, i el cap de brigada, amb rang de coronel a la reserva. Així mateix, l’exèrcit amonesta formalment els seus tres responsables per la seva “responsabilitat general” en la supervisió de les operacions.