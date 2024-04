Les sirenes antimíssils s’activen arreu d’Israel mentre l’Iran parla de “legítima defensa”

Les sirenes antimíssils sonen aquesta matinada arreu d’Israel després de l’atac amb centenars de drons i míssils de l’Iran contra l’estat hebreu, segons ha informat aquest diumenge de matinada l’exèrcit israelià. La majoria dels drons, però, estan sent interceptats per les forces israelianes o, en alguns casos, pels exèrcits nord-americà i britànic, segons mitjans internacionals. De fet, el ministeri de Defensa del Regne Unit ha confirmat que té ordres d’interceptar qualsevol míssil o dron contra Israel que estigui a l’abast de les seves missions internacionals. Per la seva banda, els EUA han confirmat en un comunicat que Israel pot comptar amb el seu “total suport” per defensar-se.

L’Iran ha justificat el seu atac contra Israel com a “legítima defensa” i ha assegurat que és una “resposta” a l’atac contra la seva ambaixada a Damasc, segons ha indicat el règim de Teheran en un missatge a la xarxa social X. “El tema es pot considerar conclòs”, afirma l’Iran, que avisa però que si “el règim israelià comet un altre error, la resposta serà considerablement més severa”.

Per la seva banda, la Unió Europea, a través de l'Alt Representant de la Política Exterior i la Defensa, Josep Borrell, ha condemnat l'atac iranià i ha reclamat que cal evitar una escalada de les tensions.