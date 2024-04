El cap de l'exèrcit afirma que Israel respondrà l'atac de míssils i drons de l'Iran

El cap de l'Estat Major de l'exèrcit israelià, el tinent general Herzi Halevi, ha afirmat aquest dilluns que Israel respondrà l'atac del cap de setmana amb míssils i drons de l'Iran, resposta a l'atac previ a la seva ambaixada a Síria en què van morir diverses persones, set alts comandaments militar iranians entre elles. Halevi ha evitat dir com i quan tindrà lloc una resposta que pot escalar la tensió a la zona fins a convertir-la en una guerra regional total. Des de l'atac iranià, aliats d'ambdues parts han fet crides per evitar un empitjorament de la situació. L'Iran havia dit que considerava l'agressió a la seva ambaixada satisfeta si no hi havia resposta israeliana al seu atac de míssils i drons, opció que ara Halevi ha descartat.

En una visita a la base de Nabatim, el cap de l'Estat Major de l'exèrcit israelià ha afirmat que "el llançament de tants míssils i drons a territori israelià tindrà una resposta", en la confirmació més clara fins ara d'un alt responsable israelià que l'atac iranià no ha tancat el conflicte.

La resposta ha transcendit després que el Gabinet de Guerra d'Israel s'hagi tornat a reunir aquest dilluns a la tarda, la quarta vegada en dos dies, en un intent de trobar una solució a l'equació de respondre l'atac iranià sense escalar la tensió a la zona.

Cal recordar que l'exèrcit israelià va assegurar que el 99% dels projectils llançats per l'Iran van ser abatuts, per bé que algunes fonts van precisar posteriorment que molts dels projectils havien fallat en l'operació d'enlairament o havien caigut molt lluny dels objectius. Es calcula que només quatre míssils iranians van caure a l'entorn de la base de Nevatim, la que avui ha visitat Halevi per anunciar que hi haurà resposta israeliana a l'atac.