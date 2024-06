Macron dissol el parlament francès arran l’extraordinari resultat de l’extrema dreta

El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat la dissolució de l'Assemblea nacional i ha convocat eleccions legislatives el pròxim 30 de juny, en primera volta, i el 7 de juliol en segona, després de l'ascens del partit de Marine Le Pen a les europees. "He decidit tornar a donar-los la possibilitat d'escollir el nostre futur parlamentari mitjançant la votació", ha dit Macron, que ha comparegut a les 21 h. Poc abans, el cap de llista de l'extrema dreta de Reagrupament Nacional al 9-J, Jordan Bardella, havia demanat a Macron que convoqués eleccions legislatives en constatar "una derrota sense precedents" de Renaixement a les eleccions europees d'aquest diumenge. El president francès ha admès que no pot actuar "com si res hagués passat".