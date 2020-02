La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós se solidaritza amb els arrossaires del Delta de l'Ebre

Sant Fruitós de Bages viurà diumenge la seva Festa de l'Arròs més solidària per fer costat als arrossers del Delta de l'Ebre que s'han vist afectats pel temporal Glòria. En aquest sentit, el consistori ha creat una caixa de solidaritat on es podran fer aportacions econòmiques i la festa comptarà amb la presència de representants d'aquest territori. Com ja és habitual, les 3.200 racions d'arròs que es repartiran també seran del Delta.

Per la d'ajudar als productors afectats pel temporal, l'estand de l'Ajuntament tindrà una caixa on totes les persones que hi facin la seva aportació rebran un paquet d'arròs de les Terres de l'Ebre. Un cop finalitzada la jornada, el consistori entregarà la recaptació als representants dels arrosses del Delta que seran presents a la festa. Segons l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, amb aquestes accions «volem ser sensibles amb els afectats per aquest desastre natural».

En aquest sentit, s'ha convidat a la festa als presidents de la Cooperativa d'Arrossaires del Delta i de la Cambra d'Arrossers del Montsià i el cantautor ebrenc, Joan Rovira, també hi serà present amb una actuació musical durant el dinar.



Dos paquets turístic de la festa

Entre les novetats que presenta enguany la festa hi ha la creació de dos paquets turístic per donar a conèixer la festa i viure-la des de dins. Un dels paquets ofereix la possibilitat de passar un dia sencer a Sant Fruitós i la segona dues jornades fent nit a l'Hotel Món de Sant Benet de Bages.

A banda de les 3.200 racions d'arròs que es repartiran, com cada any, se celebrarà el concurs d'arrossos que compta amb 22 colles apuntades que sume 472 comensals. Enguany, el jurat estarà format pel xef Jordi Llobet, de l'Escola Lleure de Manresa, el xef Marc Puig-Pey del a Fundació Alícia i la mestressa de casa santfruitosenca Pilar Purtí.

Completaran la festa el concurs de pintura ràpida i el de fotografia, la trobada de gegants, fira d'artesans i comerciants i mostra d'entitats i comerç local.



Tast maridatge, 7 d'arròs i +K Vi

Entre les activitats paral·leles aquest dijous tindrà lloc el tast maridatge que arriba a la tercera edició. Es sopar es farà a les 8 del vespre al Nexe-Espai de Cultura i consistirà en un maridatge d'arrossos i vins del Bages dirigit pel sommelier Josep Pelegrín. L'àpat preveu reunir una seixatena de persones i estarà elaborat pels xefs Jordi Llobet, Jordi Servalls, Joseba Cruz i Marc Morral.

El «7 d'arròs», amb 9 establiments del municipi que ofereixen durant deu dies algun plat o producte cuinat amb arròs, arriba a la cinquena edició i dissabte tindrà lloc l'acte «+K Vi», que enguany girarà a l'entorn del món de l'enologia en diferents punts del món.