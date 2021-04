Ampans dona ús diürn a les aules de l'escola de música de Sant Fruitós

La Sagrera és el nom que Ampans ha donat al nou servei de Centre Ocupacional a Sant Fruitós, adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. L'entitat treballa des dels darrers anys en un nou model d'equipaments d'atenció diürna que acosta aquests serveis als municipis de la comarca, i que se centra en aspectes fonamentals vinculats als drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, com el rol actiu i la vinculació amb l'entorn per aconseguir la plena inclusió. El tret més singular del Centre Ocupacional La Sagrera és el fet que està ubicat a l'edifici municipal de l'antiga escola Sagrat Cor. Ampans comparteix l'ús d'aquest espai amb l'Escola Municipal de Música de Sant Fruitós-Navarcles, en una col·laboració innovadora d'aprofitament d'espais públics per oferir un nou servei a la ciutadania.

La instal·lació d'aquest servei diürn d'Ampans per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, ha estat possible gràcies a un projecte de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Fruitós, que pròximament també comptarà amb un altre equipament de la fundació, una residència i escola infantil i juvenil, per a infants amb autisme sever i discapacitat intel·lectual.

El Servei de Centre Ocupacional de Sant Fruitós atendrà a 24 persones, veïnes del poble o de zones properes. El nom de La Sagrera ha estat fruit d'un procés participatiu de les persones usuàries i de les famílies, que han escollit aquest nom per la seva popularitat al municipi. La Sagrera és també el nom que rep el conjunt arquitectònic format per les cases i carrers que envolten l'església parroquial de Sant Fruitós de Bages i el seu perímetre.

El projecte contempla, a més, que la consergeria i la neteja del teatre i de l'escola de música, així com la gestió del bar del teatre es gestionarà des de l'entitat social, amb la voluntat d'oferir oportunitats formatives i d'inserció laboral. A través del servei de Centre Ocupacional que Ampans està desplegant a tota la comarca, acompanya actualment 364 persones en els 8 centres ocupacionals en marxa a Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, dos a Manresa, Súria i Sant Salvador de Guardiola.