El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, podria estar treballant a l'empresa Semen Cardona. Fonts de l'empresa consultades per Regió7 s'han protegit davant la pregunta del periodista en una frase recorrent: "no podem confirmar ni desmentir". Aquesta tarda de dijous ha transcendit a diferents mitjans que el religiós podria tenir una primera feina després de penjar els hàbits en aquesta empresa líder en matèria d'inseminació artificial per a la producció de porcs. Novell, a part de tota la seva formació religiosa, és enginyer agrònom.

Xavier Novell, de 52 anys, va anunciar a la cúpula de l'Església catòlica que deixava el bisbat el passat mes d'agost i es va fer públic que volia emprendre un nou camí a la seva vida. Aquell "problema personal" que s'al·legava en el primer comunicat del bisbat de Solsona sobre la renúncia de Novell s'ha anat definint amb una relació d'amor de Novell amb l'escriptora de Súria, Sílvia Caballol, una psicòloga que es va estrenar en el món de la literatura amb una novel·la eròtica i una de satànica.

Caballol havia estat casada i té tres fills d'aquesta primera relació amb una persona de religió musulmana de la qual es va separar. En els darrers dies s'ha especulat que Caballol estaria embarassada, una situació que donaria més arguments a una història sobre la que ni el bisbe ni la cúpula eclesiàstica no s'ha volgut pronunciar.

L'enllaç amb Caballol

El que sí que ha transcendit és que la mare de Sílvia Caballol ha presentat al jutjat de Pau de Súria una petició d'enllaç matrimonial i que el jutjat ho ha tramitat (i ha demanat al jutjat de pau de Solsona que també ho tramités) perquè Novell ha hagut d'explicar que la darrera adreça on va viure abans d'iniciar el procés és justament la seu episcopal de Solsona. El procés de matrimoni requeria un procés d'informació pública per si algú volia presentar al·legacions a l'enllaç i aquest s'ha tancat sense cap intervenció.

Ara cal esperar com a mínim una setmana perquè el jutjat de Súria faci la resta de tramitació en un procés que es vol dur amb el màxim rigor legal. Passats aquests dies, Novell i Caballol es podrien casar per la via civil. Per la via catòlica és molt més complicat l'enllaç, perquè tot i que abans de l'estiu el mateix Novell va confirmar Sílvia Caballol perquè tingués tots els sagraments necessaris per contraure matrimoni, l'Església no ha trencat els lligams amb Novell i el considera encara bisbe emèrit. La data del casament civil no es farà pública perquè forma part de la privacitat de la parella.

Aquesta tarda de dijous, el diari ABC, el programa 'Todo es mentira, de Cuatro (que tenia una unitat desplaçada a Semen Cardona), i l'Agència EFE entre altres mitjans de comunicació han informat de la possible nova feina de Novell. De moment, però, ningú no ha vist ni entrar ni sortir Novell de les instal·lacions de l'empresa cardonina, tot i que ja fa uns dies que hi estaria treballant. Novell va fer el treball final de carrera, justament, sobre un tema d'inseminació animal.