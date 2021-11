No és una situació alarmant, però sí un toc d'atenció i caldrà estar atents a com evoluciona la situació en els propers dies i setmanes. Els casos de covid-19 tornen a repuntar a la Catalunya Central, especialment a dues àrees de Manresa: el Barri Antic i la Plaça de Catalunya.

Segons l'informe diari que difon l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, a tota l'Àrea Assistencial del Bages i el Solsonès (que també inclou el Moianès), en els darrers set dies s'hi han detectat 128 nous casos de coronavirus, mentre que en els set dies anteriors van ser 65.

L'àrea bàsica amb un creixement més rellevant ha estat la del Barri Antic de Manresa, on els nous positius han passat de 3 a 21. Darrere seu hi ha l'àrea bàsica de Plaça de Catalunya, on han passat de 8 a 20. Al sector de les Bases s'han detectat 8 casos en set dies (en l'anterior període van ser 3) i al de la Sagrada Família, 14 (en el registre previ eren 9. El risc de rebrot és aquest dilluns de 301 punts a la capital del Bages, mentre que dilluns passat era de 58, i la velocitat de contagi del virus (Rt), s'ha disparat fins al 3 (cada malalt transmet la malaltia a tres persones més, de mitjana). Ambdues dades són molt superiors a les globals de Catalunya, que avui té un risc de rebrot de 130 i una Rt d'1,54.

A l'àrea bàsica d'Artés, els casos han passat de d'1 a 5; a la de Moià, d'1 a 4; a la de Navàs-Balsareny, de 5 a 7; a de Sallent, d'1 a 3; la de Navarcles-Sant Fruitós, de 9 a 14; la de Sant Vicenç de Castellet, de 4 a 13; i a les de Súria i del Solsonès, de 0 a 2.

En canvi, hi ha tres àrees bàsiques on el virus va a la baixa. Són la de Cardona (de 8 a 7 casos), la de Montserrat (de 6 a 4) i la de Sant Joan de Vilatorrada (de 7 a 4).

També segons Salut, hi torna a haver un degoteig de víctimes mortals causades pel virus. Des de l'1 d'octubre, al Bages, Solsonès i el Moianès n'hi han hagut tres, la darrera el 9 de novembre. A les residències, l'última defunció registrada per covid és del 9 d'agost.

Berga Centre torna a tenir positius

A l'Àrea de Gestió Assistencial del Berguedà els casos també van amunt, tot i que en xifres petites. En els darrers set dies s'hi han detectat 13 nous positius, 7 més que en els set dies previs. A l'àrea bàsica Berga Centre no n'hi havia cap i ara 7; i a la del Baix Berguedà, 2 i ara 4. Per contra, a l'àrea bàsica de l'Alt Berguedà, els nous positius s'han reduït de 4 a 2 en una setmana.

El risc de rebrot del berguedà és aquest dilluns de 109 punts, més del doble del de dilluns passat (43) i la velocitat de contagi és de 2,20. Quant a les residències, segons Salut, no s'hi ha detectat cap positiu des del 29 de setembre.

A l'Anoia, els casos pugen a Vilanova del Camí

A l'Àrea de Gestió Assistencial de l'Anoia, els nous casos han passat de 58 a 78 en una setmana. El creixement més important s'ha detectat a l'àrea bàsica de Vilanova del Camí (d'1 a 14 casos). A Igualada ciutat, a l'àrea Igualada 1 ha registrat 22 nous positius en els darrers set dies (l'anterior registre era de 12), mentre que a la d'Igualada 2 han baixat de 33 a 19.