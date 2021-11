La franja d'edat amb més incidència de casos de covid a l'Àrea de Gestió Assistencial del Bages i el Solsonès (que també inclou el Moianès), va ser entre el 7 de novembre i ahir, dia 18, la dels majors de 79 anys, una posició que durant mesos havia estat ocupada per la franja de 15 a 29 anys. Segons fonts del Departament de Salut consultades per Regió7, aquest canvi de panorama es va deure a la detecció de brots en casals d'avis del Bages, uns equipaments que han estat mesos tancats i que majoritàriament han anat reobrint durant les darreres setmanes.

Les dades facilitades per la Generalitat indicaven aquest dijous que la incidència de casos acumulada dels darrers 14 dies al Bages, el Solsonès i el Moianès era de 159,3 per cada 100.000 habitants entre els majors de 79 anys. Darrere seu hi havia el grup de 15 a 29 anys, amb una incidència acumulada de 126,3; les persones de 30 a 49 anys, amb una xifra de 119,8; els menors de 14, amb 113,4; els de 50 a 59, amb 107,9; els de 60 a 69, amb 94,4 i finalment, els de 70 a 79, amb 66,1. La mitjana de tota la regió era de 113,1.

Els majors de 79 anys van ser els principals afectats de la primera, la segona i la tercera onada del coronavirus, però en la quarta i especialment la cinquena, la majoria de contagis es van produir entre persones de 15 a 29 anys, que aleshores encara no s'havien començat a vacunar.

L'administració de la vacuna ha propiciat que durant molts mesos, entre el febrer i el setembre d'enguany, les persones de més edat hagin estat sempre les franges amb menys incidència del virus. A partir de mitjan octubre la tendència va canviar. Al Bages, Solsonès i Moianès, la incidència dels darrers 14 dies dels majors de 79 anys van protagonitzar un pic del 13 al 17 d'octubre, que va anar seguit d'un altre pic, en aquesta ocasió de la franja d'edat dels 70 als 79 anys. Aquest repunt es va allargar del 19 d'octubre al 6 de novembre, data en què els majors de 79 anys els van tornar a avançar. Aquest divendres, hi ha hagut un nou repunt de la franja de 15 a 29 anys que, amb una incidència de 165,4, s'ha situat de nou al capdavant i caldrà veure si això marca l'inici de la temuda sisena onada.

A les residències s'han detectat 8 positius en els darrers 30 dies

Des de Salut, com ja s'ha comentat, atribueixen el darrer repunt entre persones de més de 79 anys a brots de covid en casals d'avis del Bages, tot i que no especifiquen en quins municipis s'han produït. Criden a la població a no relaxar les mesures de prevenció i protecció i recorden la importància de dur la mascareta, sobretot en espais interiors, que cal ventilar encara que baixin les temperatures.

El departament assenyala que "la vacuna disminueix molt la mortalitat però no descarta transmissió" i que dur-la, "pot donar falsa sensació de seguretat". També assenyalen que no es descarta l'estacionalitat de la covid-19, que pot ser més present a l'hivern, i que amb l'arribada del fred disminueix la ventilació.

A les residències de gent gran d'aquestes mateixes tres comarques, els casos de covid es troben controlats, però no desapareixen del tot. La Generalitat hi ha detectat vuit positius en els darrers 30 dies, els tres últims aquest dimarts passat.

La situació, millor al Berguedà

La incidència acumulada els darrers 14 dies a l'Àrea de Gestió Assistencial Berguedà era dijous, de mitjana, 83,2, uns 30 punts menys que al Bages, Solsonès i Moianès. Per franges d'edat, la més afectada és la de 15 a 29 anys (dijous a 169,2), seguida per la de 50 a 59 (108,9), la de 30 a 49 (79,5), la dels majors de 79 anys (61,7), la dels menors de 15 (59,6), la de 60 a 69 (55,5) i la de 70 a 79 (25,9). Mirant enrere, entre el 22 de setembre i el 13 d'octubre, la comarca va viure una petita onda protagonitzada pels menors de 15 anys, amb una incidència acumulada que es va situar per sobre dels 1.300 casos per 100.000 habitants. Durant aquests dies es va haver de confinar uns 250 alumnes de l'Escola La Xarxa de Berga. Quant a les residències, des de l'1 d'octubre hi ha hagut un positiu, dimecres d'aquesta setmana.