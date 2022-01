Abans de l'inici de les festes nadalenques, el govern ja va donar el vistiplau a les cavalcades de Reis a Catalunya. L'increment dels casos de covid, però ha fet que siguin els mateixos municipis els qui decideixin si volen celebrar l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient. A continuació, Regió7 t'oferix un llistat dels pobles del Bages que tindran cavalcada de Reis aquest dimecres 5 de gener.

Manresa

La capital del Bages tindrà demà una cavalcada amb un recorregut totalment diferent on hi participarà un equip de 150 persones en un total d'11 carrosses.

Finalment, s'iniciarà a les 6 de la tarda al carrer de Rubió i Ors, cantonada amb la Muralla de Sant Francesc i continuarà pel Passeig del Riu, la plaça del Mil·lenari, el carrer de Francesc Moragas, la carretera de Cardona, la Muralla de Sant Domènec, la del Carme, la carretera de Vic, la plaça de la Bonavista, la carretera del Pont de Vilomara, l'avinguda de Betrand i Serra i, finalment, la plaça del Remei, davant de la Fàbrica Nova, on Ses Majestats seran rebuts per l'alcalde Marc Aloy i la corporació municipal. Al costat de les onze carrosses hi haurà dos cotxes dels Bombers. L'ordre de carrosses serà el següent: Carbonera, Pakman/ parxís, Patinet, Vaixell, Regals, Estel, Àngel, príncep Assuan, i els tres Reis d'Orient, el Blanc, el Ros i el Negre.

A la plaça del Remei hi haurà batucada amb Xàldiga i coreografies del cos de Dansa de l'Esbart Manresà. El parlament de Ses Majestats i un petit castell de focs clouran l'acte.

Santpedor

Santpedor ajustarà la Cavalcada de Reis del 5 de gener al context de prevenció per la situació sanitària. L’Ajuntament i la Comissió de Reis han fet modificacions en el recorregut per evitar el màxim possible les aglomeracions i s’ha reduït el seguici, que comptarà amb les carrosses de Ses Majestats però no hi haurà comitiva a peu.Els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Església. Allà rebran les claus del poble de mans de l’alcalde, Xavier Codina. Seguidament iniciaran el recorregut, que passarà pels carrers Ample, Doctor Vila, Vell, Monjo, Pons Grau, Privilegis i Roger de Flor fins a arribar a Cal Llovet, on es farà el lliurament dels regals.Enguany, l’entrada a la sala serà limitada i exclusiva per a les persones que hagin recollit el tiquet el dia abans a la tarda a Cal Llovet mateix.

Sant Joan de Vilatorrada

Davant l'increment de casos de Covid, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'Associació Cavalcada de Reis han suspès el Campament Reial previst pel dia 5 de gener després de descobrir casos positius entre les persones voluntàries que anaven a participar en l'activitat. D'altra banda, el consistori ha anunciat que es manté ka rebuda a Ses Majestats els Reis d'Orient al Mas Llobet, la Cavalcada i els parlaments al Parc Catalunya. L'hora d'inici serà a les 18:00h al Mas Llobet (cantonada del carrer Pare Torra).

Sant Fruitós de Bages

La Cavalcada de Reis de Sant Fruitós de Bages ampliarà dimecres el seu recorregut pel municipi, a causa de l'actual situació sanitària, per tal de poder arribar a més punts i així evitar aglomeracions. A partir de 2/4 de 7 de la tarda la rua iniciarà la marxa a la carretera de Les Brucardes per acabar sota el Cobert de la Màquina de Batre, pels volts de 2/4 de 8 del vespre. Per aquest motiu, s’han establert 4 zones, identificades cadascuna per un color, per poder veure la comitiva. La rua no realitzarà cap aturada durant el recorregut.

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha anunciat que manté el recorregut habitual de la Cavalcada. La sortida es farà des del Castell de Castellbell i el Vilar a 1/4 de 7 de la tarda a través del tradicional castell de focs. La comitiva recorrerà els principals carrers del municipi i s’aturarà al Casino Burés (19.00 hores), al Casino Borràs (21.00 hores) i a la Bauma (22 hores). Al Casino Burés s’establiran dos torns per al lliurament dels regals (19.00 i 19.45), de la mateixa manera que es farà al Casino Borràs (21.00 i 21.45 hores).

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet és un altre dels municipis bagencs que també ha ampliat el recorregut per evitar aglomeracions. L’Associació Comissió Cavalcada de Reis eliminarà el castell de focs al pont d’accés al municipi en el tram inicial del recorregut i la parada al Ramoneda per evitar la concentració de públic. La comitiva reial començarà el seu recorregut a 2/4 de 7 de la tarda al pont d’accés a Sant Vicenç de Castellet, enfilarà l’Avinguda Secretari Canal, els carrers Gran, Barcelona, Sant Joan, Soler i Puigdollers, Rosa Sensat, Plaça Catalunya i tornarà cap a l’Avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña. El recorregut continuarà cap al carrer Sant Joan de Dalt (Parc de la Mare), Bisbe Perelló, Pirineu, Eduardo Peña, Avinguda Secretari Canal, carrer Creixell, mentre que l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça Clavé està fixada a 2/4 de 9. En aquest espai, es farà la tradicional recepció dels Reis i els infants podran pujar un instant a l’escenari per saludar Melcior, Gaspar i Baltasar.

Sant Salvador de Guardiola

Els Reis d'Orient també visitaran Sant Salvador de Guardiola. El municipi donarà tret de sortida a la Cavalcada a les 18 hores. El recorregut s'iniciarà a la Masia del Calvet i passarà per la Plaça del Pi, el carrer Sant Salvador, el carrer de la Llum, el carrer Martí i Pol, el carrer Santiago Rossinyol, l'Avinguda Generalitat, el carrer de la Creu, el carrer de Dalt, el carrer Marganell i acabarà al Pavelló Municipal d'Esports. Una vegada Ses Majestats els Reis d'Orient arribin al Pavelló Municipal d'Esports els infants els podran saludar.

Súria

L'Ajuntament de Súria ha anunciat que la cavalcada de Reis se substituirà, per segon any consecutiu, pel Campament Màgic dels Reis d'Orient al Parc Municipal Macary i Viader. Allà, els infants podran parlar amb els Reis d'Orient i fer-se una fotografia amb ells. Per accedir-hi, caldrà reservar i l'entrada es farà de manera esglaonada per trams d'edat. De 17.30 a 18 h hi entraran els infants de 0 a 3 anys; de 18 a 18.30 h els de P3, P4 i P5; de 18.30 a 19 h els de primer i segon; de 19 a 19.30 h els infants de tercer, quart, cinquè i sisè; a partir de les 19.30 h la resta de persones. En cas de grups d'infants de diferents edats, podran escollir la franja del menor més petit.

Pont de Vilomara

Enguany la Cavalcada de Ses Majestats al municipi bagenc començarà al Pont Vell a les 18:30h, passarà per diferents carrers del municipi fins arribar a la plaça de l’Ajuntament, on se’ls farà entrega de les claus del municipi i on faran entrega, també, d’alguns regals als infants. Us informem del recorregut en la imatge de la publicació.

Castellgalí

La màgia d'orient arribarà a Castellgalí a les 18h del 5 de gener. Aquest Nadal els Reis passejaran pels següents carrers del poble. La Cavalcada sortirà del Raval de Can Font i passarà per l' Avinguda Montserrat, el carrer Teatre, el carrer Música , el Camí de Montserrat, el carrer de Montserrat, el carrer Sant Antoni, el Camí del Castell, el Camí de Casajoana, el Vial Nou, l'Avinguda Montserrat i el Pavelló Municipal.

Fonollosa

El municipi bagenc rebrà aquest dimecres a les 18h als Reis Mags d'Orient a la plaça 1 d'octubre, així com el porta a porta per les cases del poble. El centre estarà obert amb servei de begudes de 18 a 20h.

Què es farà a la resta de comarques centrals?

Ses Majestats els Reis d'Orient també arribaran a la resta de comarques de la regió central. Entre les cavalcades més destacades hi haurà la d'Igualada, Berga, Olesa de Montserrat i Solsona.