L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dictat un ban amb un paquet de mesures extraordinàries per agilitzar la reparació els desperfectes ocasionats per l'incendi que ha malmès diversos habitatges a la urbanització de Les Brucardes. Els veïns de la zona que van ser desallotjats diumenge van poder tornar ahir al vespre a casa seva.

Treballs menors

En primer lloc, els treballs menors que s’hagin de realitzar, i que no impliquin canvis estructurals en l’habitatge, es podran començar de forma immediata. Aquest punt fa referència a treballs de pintura, reparació o substitució de fusteria, entre altres. Per a poder-se acollir, cal presentar el Model oficial de comunicació a l’Ajuntament, presencialment o via instància genèrica.

Obres majors amb llicència d'obra

Pel que fa a les obres majors que requereixen una llicència d’obra, i que suposin la restauració o substitució d’elements ja existents, també podran iniciar-se de forma més ràpida presentant el Model genèric de sol·licitud de llicència. Els serveis tècnics municipals, en un termini màxim de 5 dies, visitaran l’habitatge per tal donar el vistiplau a l’inici de les obres.

Recollida de fracció vegetal i voluminosos

Aquest dimarts 19 de juliol s’han instal·lat 10 punts de recollida de fracció vegetal per tal que els veïns i veïnes puguin dipositar-hi les restes. Estan ubicats als carrers Cau de la guineu, Riu d'or, avinguda Sant Sebastià, Generes, Verge de Núria, Montcau, Burjons i avinguda de Les Brucardes. Paral·lelament, aquest dimarts també s'han començat els treballs de neteja de les escomeses de la urbanització i s'ha activat un servei que recollirà tot el material voluminós que es deixi a l'exterior de les cases.

Per a aquelles persones que no tinguin els mitjans per a dur a terme els treballs de desbrossada o tala d'arbres que puguin suposar un risc, l'Ajuntament posa a la seva disposició el servei municipal. S'haurà de sol·licitar per via telefònica al telèfon del consistori.

Taxes i impostos

En relació a les taxes i impostos (ICIO), el consistori ha anunciat que queda suspès el seu pagament.