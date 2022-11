Comprar i consumir productes de proximitat, km0 i ecològics és cada vegada més habitual. Cada cop som més conscients que hem de preservar l'entorn rural i hem d'alimentar-nos de forma saludable. L'Ajuntament de Santpedor hi aposta amb un mercat que es fa cada primer dissabte de mes i que s'ha convertit un referent de promoció del producte de proximitat i ecològic. L'horari és de 10 del matí a 2 del migdia i la propera edició serà aquest dissabte, 5 de novembre.

Una desena de parades, de fruita, verdura, embotits, formatges, pastissos, roba, contes i sabó natural s'estenen a la plaça Gran U d'Octubre per vendre els seus productes sense intermediaris. És un punt de trobada entre productors i consumidors, que cada vegada té més bona acceptació al municipi.

L'Ajuntament però, vol arribar més enllà i ser un reclam per a tota la comarca: "El consum de productes de proximitat i ecològics és una prioritat per a moltes famílies que potser no coneixen el nostre mercat i on de ben segur hi trobaran el què busquen", remarca Ferran Ferrer, tècnic de Promoció Econòmica.

La intenció del consistori és fer créixer el mercat i ser un pol d'atracció, per això de forma paral·lela s'organitzen a la mateixa plaça propostes culturals i lúdiques: es programa una actuació musical i alguna activitat infantil.

Mercat de la rampoina

L'oferta es complementa amb el mercat de la rampoina, en què els veïns i veïnes de Santpedor venen coses velles que ja no utilitzen però que estan en bon estat. És una iniciativa que ja fa temps que funciona a Santpedor amb bona acceptació. És una oportunitat per donar una segona vida útil a les coses i reduir residus. Per fer-hi parada, cal inscripció prèvia.

I a part de l'activitat a la plaça Gran U d'Octubre, batejada com a Dissabtes de plaça, el primer dissabte de cada mes l’oficina de turisme organitza visites guiades, que poden ser un bon complement per al visitant. Tota la informació es pot trobar a la web municipal www.santpedor.cat.