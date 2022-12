Mura s’omple de tions i multiplica els visitants

Mura ha fet dels tions, com primer va fer amb els Pares Nadal, un autèntic reclam turístic. Fins al 6 de gener, el petit municipi de Bages deixa enrere la seva calma habitual i veu multiplicada amb escreix la seva població amb els centenars de visitants, sobretot famílies, que envaeixen els estrets carrers a la recerca dels tions que s’amaguen per tots els racons. La requesta que té la Festa del Tió de Mura l’avala com una de les cites més destacades del calendari d’activitats nadalenques del país.

Les riuades de cotxes que baixen per la sinuosa carretera que porta al petit poble de Mura delaten que els tions ja hi han arribat per passar les festes. Centenars de persones provinents d’arreu de Catalunya, especialment de la zona de Terrassa i l’àrea metropolitana, però també de llocs més propers de la comarca o més llunyans com Girona, desembarquen a l’atractiu poblet per gaudir de les activitats a l’entorn de la figura del tió. Van començar diumenge i s’allarguen fins al dia de Reis.

Després d’una autèntica odissea per arribar i aparcar a les zones habilitades, el públic, eminentment familiar, volta i treu el nas per tots els racons del poble on els veïns han anat situant, amb molt enginy i cura, troncs decorats de tota mena. Se n’hi troben tan a peu de carrer o en els portals, com enfilats a dalt d’un balcó o una finestra. Fermí Beltran, veí de Mura, explica que «cadascú fa els tions que creu que poden agradar, segons la seva imaginació» i Montse Ballester, que també hi participa cada any, assegura que la festa «dona vida al poble» i que «el més bonic és l’ambient de famílies i nens». En referència al gran nombre de visitants que reben aquests dies, Beltran diu que «serà una bogeria fins Nadal i gairebé Reis i d’aquí a un mes estarem sols».

La Festa del Tió s’ha convertit en una de les cites destacades del calendari nadalenc

Passejant per Mura podem veure tions convertits en cuiners i comensals com els que ocupen el pati del reconegut restaurant Cal Carter. Uns altres treuen aigua en un pou instal·lat a la plaça Tomàs Viver mentre, a pocs metres, just al costat de la botiga El Celler, un trio de músics, amb violoncel i violí inclòs, simula un concert. N’hi ha que estenen la roba i altres que fan una picada d’ullet als més petits, com el Doraemon o els Pokemons.

La tradició rural hi és ben present i una bota convertida en tió ens recorda que el pla de Bages és terra de vins. També hi ha tions més atrevits com un que fa d'escalador, un que va a cavall i, fins i tot, n’hi ha un que vola en ala delta. A la Festa dels Tions de Mura també hi ha lloc per la reivindicació com el «tió de l’incendi», en memòria els boscos cremats aquest estiu al Parc Natural de Sant Llorenç, que demana respecte per la natura. Indagant pels carrerons també hi trobem el cotxe dels Picapedra, els Reis Mags, una quadriga romana o un grup de tions fent el vermut. I, sobretot, hi trobem molta gent amb els mòbils a la mà per immortalitzar el moment.

Tallers de tions i jocs

A banda de l’al·licient d’anar descobrint troncs decorats per tots els racons, el municipi programa també tallers per fabricar petits tions i un joc per fer més amena la recerca, amb diploma inclòs. També hi ha una petita fira amb elements decoratius de Nadal i molts dels visitants aprofiten per comprar a les botigues de Mura i marxar amb embotits, pa i un tió sota el braç.