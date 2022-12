L’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, tornarà a encapçalar la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya a les properes eleccions municipals i, d’aquesta manera, es convertirà en el batlle que actualment acumula una trajectòria més llarga que optarà a la reelecció. De fet, si aconsegueix revalidar l’alcaldia encetaria el seu setè mandat, tots consecutius. Va guanyar per primer cop les eleccions i va agafar l'alcaldia el 1999.

Gimeno ha posat en relleu que a Castellgalí, «hi ha grans projectes estratègics en marxa» i que es presentarà de nou a les eleccions municipals del proper mes de maig «amb il·lusió i ganes de culminar-los». En aquest sentit, manifesta que el municipi «porta una llarga trajectòria de transformació, millora i progrés, traduïda en un gran nombre de noves infraestructures, equipaments i serveis, que l’han convertit en peça important, en el conjunt del Bages sud», però que «queden uns quants projectes estratègics de futur, els quals motiven voler-los culminar, de manera conjunta amb un potent i preparat equip de govern».

El candidat posa en relleu que «la transformació de Castellgalí ha estat obra de molts anys de treball, d’uns bons i eficients equips , i lògicament de la comprensió, col·laboració i cooperació de tots els seus ciutadans i ciutadanes», i hi afegeix que «si mirem enrere, el canvi ha estat important, en profunditat i amplitud. Però no el donem per acabat. Al contrari, estan en marxa diversos projectes que complementaran la feina feta, i d’aquí la voluntat de poder-los culminar degudament».

La candidatura de Cristòfol Gimeno va ser proposada i aprovada primer per unanimitat per l’agrupació local de Castellgalí, i refrendada posteriorment pel Consell de la Federació XI i, finalment, pel Consell Nacional del PSC.

A banda dels seus ja gairebé 24 anys com a alcalde, Cristòfol Gimeno porta una llarga trajectòria en la política, ja que ha estat també president del Consell Comarcal del Bages i diputat al Parlament de Catalunya, entre altres, i ha ostentats diversos càrrecs dins el PSC. Actualment, n’és el Primer Secretari de la Federació XI ( Bages, Berguedà i Solsonès).

Gimeno assegura que de cara a aquestes noves eleccions disposa d’un equip «ampliat i reforçat» que «permetrà continuar i culminar un bon nombre de grans projectes», si els ciutadans i ciutadanes li fan de nou confiança, i afirma que es presenta «amb la mateixa il·lusió, disponibilitat i entrega de sempre».