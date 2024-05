Olesa de Montserrat presenta actes de festa major amb concerts de Figa Flawas i dels olesans Lal'Ba,

L'organització de la Festa Major 2024 ha anunciat que els caps de cartell del programa serà els grups Figa Flawas i els olesans Lal'Ba. La festa tindrà lloc del 21 al 25 de juny, com sempre a l'entorn de la festa de Santa Oliva. Un altre dels actes que destaquen al program és el sopar popular de la foguera de Sant Joan; la recuperació del pregó i una cloenda musical. El cartell d'aquesta edició és obra del navassenc Jaume Gubianes.

El regidor de Festes, Ferran Cerdeira, ha destacat una de les novetats d'enguany, la recuperació del pregó de Festa Major des del balcó de l'Ajuntament d'Olesa, que enguany anirà a càrrec de les medallistes olesanes de patinatge artístic Paula Panicello, Laia Buch i Andrea Prieto. Ferran Cerdeira ha destacat que, per a la recuperació del pregó, l'Ajuntament ha volgut apostar pel talent olesà, en aquest cas l'esportiu, de la mà de les guanyadores de dues medalles d'or i una de bronze al mundial de patinatge artístic celebrat a Colòmbia.

El pregó donarà pas a un espectacle infantil a càrrec de la Companyia Campi qui pugui i La nit de les bèsties protagonitzada pel Drac Olivé. El Parc Municipal acollirà el concert de salsa Afrolatin amb Jamm All Stars i després la Dj Metralleta, com van detallar les regidores Emma Duran i Laia Montes.

Les activitats del dissabte 22 començaran amb el torneig de futbol sala 24 hores que durarà fins l'endemà i continuaran amb un taller de música per a nadons a càrrec d'Anna Roig a la Casa de Cultura; un taller sobre la foguera de Sant Joan a càrrec de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis i els olesans Martí Alcon i Miquel Grima; la trobada de gegants i un taller infantil de malabars. Ho han detallat les regidores Anna Valero i Emma Duran.

I a la nit, concerts per a tots els públics. Sense dubte, el gran reclam serà el concert de la formació Figa Flawas a la Plaça de Catalunya, on després oferiran la Nit dels 80 el Dj Peret i el Dj Pablo. A la Plaça de la Sardana hi haurà concert amb Cafè Trio i al Parc Municipal, nit de Barraques. A la Plaça de l'Oli hi haurà també festa jove amb Dj Trapella i el Dj olesà Dylan Lorenzo, segons han explicat Ferran Cerdeira i Laia Montes.

Diumenge 23 de juny, la revetlla

La primera activitat del dia 23 tornarà a ser un taller de música per a nadons a càrrec d'Anna Roig a la Casa de Cultura. Un dels actes del dia serà l'arribada des de Weingarten del cor dels 40 anys de l'agermanament entre Olesa i la població alemananya, al Parc dels Estricadors. Tot seguit, novament taller de la foguera de Sant Joan i cercavila. La regidora de Cultura Emma Duran ha detallat que durant el dia també s'oferirà un vermut musical amb Cat Klezmer organitzat per Olesa Sardanista a l'arbreda del Parc Municipal; l'espectacle infantil Poi i un concert de les corals d'Olesa, Abrera i Weingarten a la parròquia.

Com és habitual per la revetlla, l'arribada de la Flama del Canigó serà un dels actes del vespre que donarà pas a l'encesa de la foguera, enguany al Llac Municipal. Com a novetat, s'ha organitzat el sopar popular de la foguera, per propiciar una trobada de germanor de la ciutadania. L'encesa de la foguera anirà a càrrec de les colles de dibles Diablots i Custus Ignis, acompanyades del Drac Olivé.

La nit de revetlla també estarà plena de música, amb l'orquestra Xarop de nit a la plaça de l'Oli; Tribut a Mecano i The Tutsies a la Plaça de Catalunya i el concert de la formació olesana Lal'Ba al Parc Municipal. Un dels integrants de Lal'Ba, Ferran López, ha mostrat la il·lusió que senten d'actuar "a casa", una il·lusió molt més gran que la de tocar a grans escenaris, com ha fet el grup olesà.

Sant Joan

La canalla torna a ser la protagonista de la primera activitat del dia de Sant Joan amb un espectacle infantil amb perspectiva de gènere titulat "Ciència Tot Catalunya" al Parc Municipal. El dia 24 també es farà el descobriment del nou monument dedicat a l'agermanament que hi ha a la rotonda-jardí de l'olivera, al costat de l'Ajuntament; el ja tradicional espectacle que l'Esbart Olesà oferirà a La Passió, o el Sardaxou organitzat per Olesa Sardanista. També es repetirà La nit de la llum, un dels grans èxits de les darreres edicions de la Festa Major d'Olesa, si bé amb menys articles de plàstic, segons ha destacat el regidor de Festes Ferran Cerdeira. La Festa de la llum finalitzarà a la plaça de Catalunya amb l'actuació dels Dj Two Fucking.

Mentre, al Parc Municipal hi haurà una nova nit jove amb La Ruïnosa i les Strippers de Rahola, la Gürtel Club i Dj Karmelas.

Dimarts 25 de juny

La Festa Major d'Olesa 2024 es clourà el dia 25 de juny, festiu local, amb una ballada de sardanes a l'arbreda del Parc Municipal, els ja tradicionals tastets de gastronomia olesana i, com a novetat, La Nit de Canet, una proposta musical de rock català al Parc Municipal. Ferran Cerdeira ha explicat que el decret de sequera i les prevencions pel perill d'incendi han fet que no es prevegi cap cloenda amb focs d'artifici, que darrerament sempre s'han d'anul·lar dies abans per precaució.

Divendres, l'alcalde d'Olesa, Jordi Parent, va presentar en societat el cartell escollit per ser la imatge de la festa grossa olesana. El jurat qualificador, reunit dijous al vespre, va triar d'entre la trentena d'obres presentades la proposta del navassenc Jaume Jubianas titulada "Un sol poble". El regidor de Festes, Ferran Cerdeira, va explicar que el jurat ha valorat especialment els molts elements identificatius d'Olesa que hi ha al cartell, com ara edificis i indrets emblemàtics i col·lectius i elements de la tradició festiva i cultural olesana com ara els gegants, els diables o les sardanes.