El municipi d’Avinyó té en funcionament, des del passat mes de setembre, una instal·lació solar fotovoltaica que dona servei a sis equipaments municipals i ja en té dues més en projecte. És una de les primeres plantes d’autoconsum compartit en edificis públics que entra en servei a Catalunya. La planta fotovoltaica, situada a la coberta del Pavelló Municipal d’Esports, està formada per 296 plaques solars. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que aquest matí ha visitat la instal·lació, ha posat el municipi del Bages com a «model» de transició energètica que es vol replicar a tot el país.

La planta solar del pavelló d’Avinyó, que té una potència nominal de 90 Kw, s’estima que tindrà una producció anual de 131.000 kWh, una energia elèctrica que està destinada a satisfer les necessitats energètiques de 6 equipaments municipals: el Pavelló Municipal d’Esports, l’Institut Escola Barnola, l’edifici de l’Ajuntament, la piscina, la biblioteca i els locals de la gent gran i del jovent.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha definit la instal·lació com «un exemple perfecte que tanca el cercle d’aquell model que nosaltres com a govern aspirem replicar tot el país». Segons l’alcalde d’Avinyó, Eudald Vilaseca, «la instal·lació permetrà reduir en entre un 40 i un 60% la despesa elèctrica d’aquests equipaments, un 40% per la producció i un 20% més per la compensació dels excedents que no es consumeixin directament», a la vegada que suposarà una menor dependència de les energies fòssils.

Jordà s’ha referit també a les comunitats energètiques com la que ja hi ha en marxa a Avinyó i que ja ha permès tirar endavant més d’una vintena d’instal·lacions particulars. En aquest sentit, ha assegurat que la transició energètica «l’hem de fer acompanyant també a la ciutadana i això passa per aquest model propi català, participat, democràtic, amb cohesió territorial i on la ciutadania juga un paper importantíssim».

La instal·lació fotovoltaica del pavelló s’inscriu dins l’aposta del govern municipal envers les energies renovables. Actualment, hi ha previstes dues noves instal·lacions solars d’autoconsum compartit per a servir energia elèctrica a més equipaments i també a habitatges particulars. Una, en fase de licitació, a la coberta de la Llar d’infants i l’altra, en fase de redacció del projecte, a la coberta de la pista polivalent que, segons Vilaseca, «un cop coberts tots els equipaments servirà per donar servei a habitatges, ja sigui per resoldre problemes de pobresa energètica o per aquells que no els és possible fer instal·lació pròpia fotovoltaica».

L’execució de l’obra ha anat a càrrec de l’empresa SUD renovables, amb seu al municipi d’Avinyó, i ha tingut un cost de 115.512,01 euros. Aquesta depesa ha estat coberta majoritàriament amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya dins el Programa Unificat d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), un ajut de la Diputació de Barcelona i una aportació de fons propis de l’Ajuntament d’Avinyó.