La diputada de turisme de la Diputació, Abigail Garrido, i l’alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, han presentat, aquest dijous a la Fira Internacional de Turismes (Fitur) que se celebra aquests dies a Madrid l’aposta que s’hi ha fet per recuperar les construccions en pedra seca com a atractiu enoturístic d’aquest municipi del Bages, que compta amb 1.754 construccions d’aquesta tipologia.

Durant la seva intervenció, Garrido ha exposat que «la pedra seca és un projecte amb un important atractiu turístic pel seu gran valor patrimonial i per l’interès enoturístic que pot generar», a més de destacar que l’Ajuntament treballa «per fer del destí Barcelona també un destí enoturístic de primer nivell, amb les seves cinc denominacions d’origen i experiències turístiques variades i productes de gran qualitat».

A Fitur, la diputada també ha explicat que la província compta «amb un gran patrimoni enogastronòmic que ha d’ocupar un paper central al turisme d’un territori per ser un factor que defineix i diferencia a un destí turístic», fet pel qual, ha dit, «ha de promocionar-se apostant i reforçant el missatge d’un turisme sostenible i responsable, que va íntimament lligat» a aquesta destinació.

Per la seva banda, Enric Campàs ha posat èmfasi en el fet que el «Pont de Vilomara i Rocafort és el municipi de Catalunya amb més construccions de pedra seca registrades, i actualment treballem en l'elaboració de rutes per la població perquè els visitants puguin conèixer aquest gran patrimoni i atractiu turístic».

En concret, dels elements que s’han pogut comptabilitzar, el municipi disposa de 1.147 barraques, 327 construccions per emmagatzemar aigua, 17 forns, 110 murs i conjunts de murs significatius i 153 construccions vàries, com tines, arneres i ponts.

Aquesta quantitat important de construccions de pedra seca al Pont de Vilomara i Rocafort es deu al fet que, entre 1860 i 1890, la comarca del Bages va ser la comarca amb més vinyes de Catalunya (27.000 hectàrees), situació que es va veure trastocada per l’arribada de la plaga de la fil·loxera. Cal recordar que l’art de la pedra seca va ser inclòs, l’any 2018, a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per l’UNESCO.

Bona part de l’àrea on es concentra aquest patrimoni al Pont de Vilomara es va veure afectada pel greu incendi del juliol passat al Bages. Tanmateix, les construccions, sobretot les emblemàtiques tines aïllades de les valls del Flequer i del Farell, van aguantar. Fins i tot, els efectes del foc (per la crema de massa forestal i vegetació) va fer que afloressin nous elements que no eren visibles.

Al llarg d’aquests darrers anys, l’aposta de la Diputació s’ha concretat en l’adequació a l’ús públic de l’entorn i els accessos d’aquestes tines de la Vall del Flequer.