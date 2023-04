El conductor d'un cotxe va morir ahir dissabte a la tarda després de perdre el control del vehicle i estimbar-se per un terraplè a Manresa. L'avís del sinistre es va rebre a les 15.06 hores en un camí a tocar del camp de futbol del Gimnàstic Manresa i de la carretera de Santpedor, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Per causes que es desconeixen, el turisme es va precipitar per un talús, va fer una volta de campanya i va quedar bolcat en una zona inestable. Efectius de la Policia Local de Manresa, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc i van comprovar que el conductor –un home de 59 anys i veí de la capital del Bages- havia perdut la vida en l'accident.

Els Bombers van assegurar el vehicle per evitar la seva caiguda a la carretera de Santpedor i es va procedir a extreure el cos de la víctima.