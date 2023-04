La circulació de trens de les línies R4 i R12 entre Terrassa i Manresa quedarà interrompuda durant dos caps de setmana d'abril i maig per unes obres d'accessibilitat a l'estació de Vacarisses-Torreblanca i millores de la infraestructura entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Degut a la complexitat d'aquestes actuacions, la circulació ferroviària quedarà interrompuda el 15 i 16 d'abril i el 6 i 7 de maig, segons ha informat Renfe.

Servei alternatiu i canvi d'horaris

Per tal de minimitzar les afectacions al servei i garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe establirà un servei alternatiu de transport per carretera entre les estacions de Terrassa i Manresa. El servei d'autobús serà accessible per a persones amb limitacions de mobilitat i permetrà el transport de bicicletes i mascotes (subjecte a les condicions de transport per carretera). Els autobusos sortiran de les estacions afectades amb un marge de temps suficient després de l'arribada del tren, i sempre acompanyats per un agent auxiliar en tot el recorregut per atendre i orientar a les persones que ho requereixin.

Els trens de la línia R12 circularan entre Lleida i Manresa ajustant l'horari al transbordament per carretera entre Manresa i Terrassa, on agafaran el primer tren de la línia R4 que surti cap a Barcelona. En el sentit contrari, només circularà el tren de l'R12 l'Hospitalet (7:45 hores) Lleida (11:06 hores) fins a Terrassa. Per a la resta de trens d'aquesta línia els viatgers aniran fins a Terrassa amb els trens de la línia R4.