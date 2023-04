Desplaçar-se des de Sant Fruitós de Bages cap als municipis veïns de Santpedor i Manresa podrà fer-se en bicicleta, o a peu, a través de dues noves vies ciclistes. La primera de les actuacions unirà el municipi amb Santpedor pels plans de Santa Anna, permetent d’aquesta manera connectar amb una via verda els polígons industrials de Berga i Santa Anna. La segona via unirà el poble amb Manresa, a través del barri de la Rosaleda. L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per poder aprovar dos nous Plans d’Actuació Específica.

El vial projectat a Santa Anna serà d’uns 2 quilòmetres i començarà al pas inferior de la C-25 per continuar creuant el Pla de Santa Anna fins a la nova rotonda que s’ha projectat a l’alçada del carrer Sakura. Aquest projecte ha estat treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Santpedor per poder fer arribar el vial fins al nucli del municipi. En aquesta primera actuació no es projecta el darrer dels trams que és el que ha d’unir els dos municipis.

Pel que fa a la via verda que s’ha projectat en direcció Manresa, aquest serà de gairebé un quilòmetre i transcorrerà paral·lelament a la carretera N-141C. Aquest tram formarà part de la via ciclista que unirà, en un futur, els nuclis de Torroella de Baix, Navarcles i Sant Fruitós de Bages amb Manresa, per l’àrea del Guix.

El consistori ja ha iniciat els tràmits d’exposició pública d’aquests projectes i ha sol·licitat els informes necessaris als diferents departaments de la Generalitat, i empreses de serveis, per tal de poder iniciar el procés de licitació dels treballs constructius.

Aquestes dues noves vies ciclistes se sumen a la que unirà el municipi amb Navarcles per Torroella de Baix, que és previst que comenci a construir-se aquesta tardor, i a la que ha projectat la Generalitat per unir Manresa amb Santpedor, per Pineda de Bages, que també començaran properament els treballs de construcció un cop han finalitzat els tràmits de licitació.

Amb aquestes noves vies es fa un pas endavant cap a un model de mobilitat que té com a objectiu crear una xarxa intermunicipal entre Sant Fruitós de Bages i els municipis veïns, a través d’opcions més sostenibles.