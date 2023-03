El treballs per fer un carril bici que connecti el nucli de Sant Fruitós i el barri de Torroella de Baix és previst que comencin la tardor vinent. El projecte ha fet una pas endavant després que la comissió d’urbanisme hagi donat llum verda a la construcció d’aquest vial que transcorrerà, majoritàriament, en paral·lel a la carretera N- 141c. L’Ajuntament preveu aprovar el projecte constructiu del nou carril la propera setmana.

Sant Fruitós de Bages va fent passos endavant en els projectes per millorar la mobilitat sostenible del municipi. La comissió d'urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat de forma definitiva el projecte urbanístic presentat per l’Ajuntament de Sant Fruitós per a crear una nova via verda per a bicicletes i mobilitat sostenible, que unirà el nucli del municipi amb el barri de Torroella de Baix.

Aquest vial permetrà que els veïns i veïnes del barri de Torroella de Baix puguin desplaçar-se al nucli del municipi per a fer ús de serveis, com l’alimentació, la sanitat i l’escola, d’una forma sostenible. A banda, aquesta nova via també serà una zona d’enllaç amb els camins del Llobregat i amb el pla de vies blaves impulsat per la Generalitat de Catalunya.

La nova via tindrà una amplada de 3 metres, excepte en dos punts: al nucli de Torroella, on es reduirà fins als 2 metres, i al pas sota la C-16, on tindrà 2,2 metres d’ample. L’obra s’acompanyarà de l’arranjament del camí municipal en direcció al monestir de Sant Benet de Bages i al pont romànic de Navarcles, que es troben a meitat del recorregut.

Amb aquests treballs, l’Ajuntament de Sant Fruitós vol facilitar i millorar l’accessibilitat de vianants i bicicletes, així com millorar les interconnexions previstes amb la xarxa de camins i de vies ciclables. Segons el consistori, «aquesta és la primera pedra cap a un nou model estratègic de mobilitat que es vol impulsar des del municipi i que té la voluntat de crear una xarxa intermunicipal entre Sant Fruitós de Bages i els municipis veïns». L’Ajuntament preveu aprovar el projecte constructiu la propera setmana per tal d’iniciar el procés de licitació de les obres, que podrien començar la propera tardor.

Paral·lelament, aquest mes de gener la Generalitat ja ha licitat les obres de la via verda per a ciclistes que transcorrerà per Pineda de Bages i permetrà que els veïns i veïnes d’aquesta urbanització disposin d’un vial per desplaçar-se fins a Santpedor i fins a Manresa.