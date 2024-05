'La travessa' de TV3 roda part de la segona temporada al Bages

Castellbell i el Vilar acollirà aquest cap de setmana el rodatge de la segona temporada del programa de TV3 La travessa, el reality d'aventures presentat per Laura Escanes. Els nous capítols s'estrenaran a partir del 7 de juny i el municipi Bagenc un dels escenaris protagonistes del cinquè episodi.

La primera temporada de La travessa va ser un dels grans èxits de la plataforma 3Cat, amb més d'1,5 milions de reproduccions. En aquesta segona edició, subtitulada Expedició Mediterrani, el programa canvia el circuit i el recorregut de muntanya conviurà amb el mar. Els concursants començaran allà on va acabar la primera temporada, el cap de Creus, i el recorregut travessarà tot Catalunya de nord a sud en un recorregut de més de 300 quilòmetres caminant, fins a arribar al delta de l'Ebre. Una cursa frenètica pel litoral i prelitoral català que també tindrà parada al Bages.

A Castellbell, els concursants passaran per l’entorn de la Via ferrada Cinglera del Resistent, s’aturaran al banc que esdevé un gran mirador de Montserrat i també recorreran el Pla del Mas-Roig que cada primavera ofereix una estampa espectacular del massís de Montserrat. Segons explica l'Ajuntament, l'equip de gravació rodarà diumenge en alguns dels espais icònics del terme i, això, brindarà a Castellbell "una oportunitat excel·lent per consolidar la seva potencialitat de ser un dels miradors més privilegiats de tot l’entorn natural de Montserrat".

Els guanyadors de La travessa. Expedició Mediterrani" seran els primers d'arribar al delta de l'Ebre, després de superar les diferents proves físiques d'habilitat i resistència que els esperen, en aquesta ocasió amb més protagonisme per a les aquàtiques. I, de premi, s'enduran 20.000 euros, el doble que en la temporada 1.