L’Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació del clavegueram als carrers Berga i Verge del Pilar de Pineda de Bages. Fruit d’una inspecció, es va detectar que aquest tram del clavegueram presentava fractures, juntes obertes i esfondraments, per la qual cosa es va considerar necessari renovar o substituir els col·lectors actuals. Paral·lelament, aquest tram no comptava amb cap pou de registre per a la seva inspecció i bon manteniment, fet pel qual durant els treballs també s’hi inclouran diferents pous.

En el marc dels treballs, també es dotarà la calçada de quatre embornals més, poder recollir uniformement l’aigua pluvial en cas de pluja. Aquests treballs, que és previst que s’executin en vuit setmanes, comportaran diferents afectacions a la mobilitat de la zona. L’obra, que s’ha pressupostat per 83.600 euros, està inclosa dins el Pla de Reposicions i Millores (PRM) en instal·lacions de clavegueram.