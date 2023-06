Alegria al PP i cares llargues a ERC, després que al ple d’investidura d’aquest dissabte a Monistrol de Montserrat els populars s’han fet amb el govern sense ni tan sols moure un dit davant la incapacitat de la resta de grups per arribar a un acord per impedir-ho. Aquest era l’objectiu dels republicans, però finalment el PP ha fet valer els 36 vots d'avantatge que van obtenir el 28-M respecte ERC per poder-se guanyar la investidura com a força més votada i proclamar Núria Carreras nova alcaldessa.

La candidata del PP ha estat investida entre aplaudiments en una sala plena a vessar, a Can Gibert, i en una sessió menys tensa del que inicialment es podia preveure tenint en compte l’ambient que hi ha hagut aquests darrers dies enmig d’unes negociacions fracassades. L’intent d’un cordó sanitari de la CUP, Junts i el PSC en contra els populars i a favor d’investir Miguel no ha prosperat, de manera que en el ple cadascú ha presentat i votat la seva pròpia candidatura. Carreras ha obtingut la victòria com a candidata de la força més votada, i això dona al PP l’única alcaldia del Bages i la segona de la història de Monistrol (Josep Janer, d'Alianza Popular va ser alcalde el 1987). Governarà en franca minoria, amb només 4 regidors dels 11 que té el consistori, però «amb humilitat i pensant amb tothom», perquè «els meus vots no són més valuosos que els de la resta de candidats. Una alcaldessa es deu al seu poble i ha de governar sense excloure ningú, pensi el que pensi». En aquest sentit, ha ofert mà estesa «a veïns, entitats i, per descomptat, als partits de l’oposició».

El discurs de Miguel, entre llàgrimes

Per a Carreras «ara és l’hora del canvi», i la primera mostra és el trencament de 20 anys de govern a mans d’ERC i del fins ara alcalde, Joan Miguel. Després de felicitar Carreras i desitjar-li «sort i encerts per Monistrol», s’ha acomiadat de l’alcaldia entre llàgrimes amb un doble discurs. L’ha obert llançant un triple dard, primer contra els populars, de qui ha dit que s’han fet amb l’alcaldia «sent la llista guanyadora amb menys vots de totes les eleccions celebrades a Monistrol», i després contra la CUP i el PSC (no contra Junts), en referència al «suport indirecte» que considera que han donat al PP per no haver impedit la investidura. Una part del discurs en què s’han sentit alguns xiulets difícils d’interpretar en quina direcció anaven, però tot s’ha quedat aquí.

En la segona part del seu parlament, Miguel ha compromès ERC a fer «una oposició constructiva i fiscalitzadora pel bé de Monistrol», i ha repassat emocionat l’obra feta en els seus anys de govern i la que queda per fer. Ha assegurat que «per a algú implicat amb el poble i que s’estima Monistrol, fer d’alcalde és el màxim honor i orgull possible», i ha reblat que «això no es paga amb tots els diners del món, com tampoc l’esforç, el temps i la dedicació que implica». Després d’agrair la feina compartida «amb els companys que he tingut de regidors», i amb personal de l’Ajuntament, s’ha dirigit al conjunt dels veïns amb un «tots sou molt bona gent», entre paraules entretallades i aplaudiments del públic.

Abans que Miguel, només la CUP ha volgut intervenir amb un discurs de la seva única regidora, Núria Culebras. Ha assegurat que al partit «ens dol que les negociacions amb ERC no hagin aconseguit una alcaldia alternativa al PP, però seguirem lluitant des de l’oposició per un govern d’esquerres, renovat i obert quer permeti fer avançar Monistrol i no retrocedir en la conquesta de drets». Sosté que la CUP «és aquí a fer polític, i si hem de decidir entre el dret a l’habitatge o a la propietat, entre el dret al propi cos o les imposicions religioses, o entre la independència o el 155, tenim clara la nostra ideologia».

Manteniment i seguretat com a prioritats

La nova alcaldessa s’ha compromès a governar «amb responsabilitat, il·lusió i amb el ferm compromís que la meva primera i única prioritat és Monistrol i els seus veïns», i ha donat algunes pinzellades de cap a on vol encarar les polítiques municipals. Ha dir que entre els primers reptes figuren el manteniment i millora de les vies públiques i dels parcs i jardins, però també «la seguretat serà un altre dels pilars fonamentals en els que basarem la nostra gestió». Igualment s’ha referit a l’activitat econòmica, i al turisme i el comerç, «amb una expansió sostenible». I tot plegat, «des del diàleg i el consens», i amb l’objectiu que «la bona convivència que hi ha als carrers es traslladi també als plens i a l’acció de govern».