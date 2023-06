Quina és la preparació que ha tingut? Jo em vaig treure els títols a Bilbao, al Centro Vasco de Salvamento y Socorrismo. Em vaig formar per ser socorrista a instal·lacions aquàtiques com piscines i també platges.

Quants anys fa que es dedica a aquesta feina? Fa un any que hi treballo.

Què és el més important per ser un bon socorrista? Jo crec que sobretot estar tranquil. Un socorrista ha d'estar sempre col·locat al seu lloc i vigilar-ho tot, és molt important no abandonar el lloc que et correspon perquè no se't pugui escapar res.

És el mateix un socorrista de piscina que un de platja? És una mica diferent. A les piscines la nostra feina es basa més en l'educació que en el salvament. Per dir-ho d'alguna manera som els policies de l'espai. En canvi, els socorristes de platges són els que es dediquen més al salvament, són la imatge dels socorristes típics que ens venen al cap en pensar en aquesta feina.

Ha hagut de rescatar mai a ningú? Rescatar com a tal per haver de tirar-me a l'aigua, no. He "pescat" algun nen que estava a punt de caure a la vora de la piscina, però saltar a l'aigua no.

La gent, per norma general, és imprudent o prudent? Jo diria que en general la gent és bastant prudent. Els nens moltes vegades busquen una mica la trampa, busquen distreure'm per tirar-se de cap sense que els vagi, però en general jo crec que hi ha bastanta prudència.