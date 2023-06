ERC, que en aquest mandat tornarà a ser la primera força al Consell Comarcal del Bages amb 14 representants, un més dels que tenia, treballa per poder liderar un govern «republicà i independentista», segons ha apuntat l’actual president en funcions de l’ens i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, d'ERC. «Seria l’opció lògica si volem recosir les unitats que necessita el país, i seria una bona notícia que al Bages poguéssim predicar amb aquest exemple».

En les negociacions que hi ha en marxa els republicans «hem contactat amb tothom», i si bé encara no hi ha res tancat, Hernàndez admet que el partit s’apropa a formacions de perfil independentista per arribar a un acord. Bàsicament es mou entre tres possibles opcions després que amb els resultats del 28-M, ERC s’ha quedat a només 3 representants de la majoria absoluta al consell comarcal (integrat per 33 consellers). Això li obre la porta a repetir el pacte amb Junts, que ha perdut un representant i ara en té 8. «En fem una bona valoració perquè hi hem treballat a gust», sosté Hernàndez», si bé també apunta a un possible acord, en aquest cas a tres bandes, amb els 2 representants de la CUP (en tenia 3) i amb el d’En Comú Guanyem (que es manté), i que sumarien els 17 que calen per la majoria absoluta. Una altra opció viable seria una coalició amb el PSC, que és tercera força amb 6 regidors (els mateixos que tenia), si bé això allunyaria les pretensions de fer un govern de perfil independentista. Al futur consell comarcal també hi tindrà un representant la plataforma municipalista Ara Pacte Local, creada pel PDeCAT i Ara Catalunya, i els independents Gent fent Poble GfP), de Sant Fruitós de Bages, pels bons resultats que van tenir en aquest municipi.

Més enllà del sentit de les negociacions, ERC sosté la necessitat d’aconseguir una majoria absoluta «per fer un executiu sòlid i estable», per la qual cosa, d’entrada descartaria la possibilitat de governar en minoria. Igualment, defensa la voluntat de fer un govern «que representi una àmplia majoria d’ajuntaments de la comarca», i això apropa ERC a sondejar formacions amb més presència.

Difícil una alternativa a ERC

Sigui com sigui que es tanquin les negociacions, el que sembla improbable és la configuració d’una majoria alternativa que deixi ERC a l’oposició, tenint en compte que els republicans tenen 6 consellers més que Junts, que és segona força, i 8 més que el PSC, que és tercera. En l’hipotètic cas que Junts i PSC volguessin impulsar un acord alternatiu, com a mínim haurien de fer un pacte a quatre per tenir majoria absoluta, sumant els 2 representants de la CUP i algun altre entre els Comuns, Ara Pacte Local i GfP. «Res fa pensar en un escenari de sumes alternatiu i estrambòtic», apunta Hernàndez, i entén que la lògica portarà ERC a liderar el govern després d’haver obtingut «quasi el doble de vots que Junts «, i de tenir «gairebé la meitat d’alcaldies de la comarca». Confia a poder anar avançant en les negociacions i tancar-les en breu, de cara al ple de constitució previst per a mitjan juliol, tot i que encara no té data. Primer han de sortir publicades als butlletins oficials les candidatures dels membres electes que els partits ja van presentar divendres (i que ERC no ha volgut avançar), i a partir d'aquí esperar a saber la data de celebració dels plens comarcals.