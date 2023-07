La Colla gegantera de Callús celebra enguany el desè aniversari de la creació de la seva primera figura, la geganta Maria de Viladelleva, i ho farà organitzant la Trobada de colles geganteres del Cardener, aquest dissabte 8 de juliol, on els acompanyaran les colles de Cardona, la Coromina, Manresa, el Poble Nou (Manresa), Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Callús. També hi seran la colla de l'Ametlla de Mar, padrins de la nova gegantona, i la de Sallent, que ho és de la geganta que es va crear ara fa una dècada.

A més, la colla aprofitarà per incorporar una nova gegantona, construïda per en Toni Mujal i vestida per les modistes del poble, i que, després d'una votació popular, s'ha decidit anomenar-la Valentina de Gotmar. Serà la quarta figura de la colla, després de la Maria de Viladelleva (2013), el gegant Tinet dels Manxons (2014) i un gegantó, el drac Juvi (2016).

La diada s'obrirà a dos quarts de sis de la tarda amb la plantada de gegants, a la plaça de l'Església, i a les sis començaran els actes de celebració i presentació, bateig i primer ball de la nova figura, així com un ball de bastons. Posteriorment, s'iniciarà la cercavila que acabarà a la plaça del Doctor Vers, on es faran els actes finals.

El 2010, un grup de gent de Callús va començar a treballar en la possibilitat de crear una colla gegantera al poble. Es van constituir com a entitat, però no va ser fins al 2013, ara fa deu anys que van poder inaugurar la primera figura.