Un error urbanístic que surt car: Sallent paga mig milió a un veí per tal d'impedir el desallotjament d’un bloc

L’Ajuntament de Sallent pagarà mig milió d’euros a un veí del municipi que fa més de 15 anys va denunciar el consistori per haver construït un bloc de pisos davant de casa seva sense complir els requisits de volumetria exigits, i 25.000 euros més als inquilins de l’edifici afectat. És l’acord a què han arribat totes tres parts com a mesura substitutòria de la sentència dictada pel Contenciós (que ha acceptat la mediació), i que en cas d’haver-se hagut d’executar, hauria obligat l’Ajuntament a corregir les deficiències del bloc i, mentrestant, a reallotjar les set famílies que hi viuen i a indemnitzar-les.

El jutjat Contenciós número 8 de Barcelona, que era el competent per ordenar l’execució de la sentència, va admetre en el seu moment la possibilitat d’un pacte entre les parts perquè, si es donava el cas, acordessin unes mesures substitutòries a través d’una mediació judicial. Les negociacions s’han allargat durant gairebé quatre anys, i al ple d’aquest dimecres s’ha ratificat l’acord per majoria absoluta, que ara es farà arribar al Jutjat Contenciós. L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, diu que l’execució de la sentència «hauria estat inassumible perquè hauria hipotecat l’Ajuntament, i pel mal que hauria ocasionat als veïns». En aquest sentit, defensa aquesta indemnització com «un mal menor», i pel fet que l’acord de mediació assolit compromet totes les parts a donar el cas per tancat sense haver d’executar la sentència.

Els fets es remunten a l’any 2005 quan l’Ajuntament (aleshores governat per ERC, la CUP i el PSC) va atorgar la llicència d’obres per construir un edifici al número 46 del carrer Secretari Bonet, just al xamfrà amb el carrer Bonavista. Es tracta d’un edifici de planta baixa més tres però no alineades pel pendent del terreny, i que consta de set habitatges. La qüestió és que es va construir amb una llicència mal donada perquè la volumetria de determinades parts de l’edifici no s’ajustava a la legalitat del moment.

Aquest fet va motivar la denúncia d’un veí, que no és del mateix bloc sinó d’un edifici situat davant d’un dels laterals del bloc en qüestió, al carrer Bonavista, que va instar la paralització de les obres i a la revisió i anul·lació de la llicència, considerant que «constituïa una infracció urbanística greu». Una primera resolució va ser desestimatòria, però després d’un recurs d’apel·lació elevat al TSJC, aquest tribunal va readmetre la denúncia i es va dictar sentència, de la qual se n’ordenaria l’execució mesos més tard, amb el cas ja retornat al Contenciós. Amb la sentència, s’anul·lava la llicència i es demanava l’enderroc parcial de l’edifici (per fer canvis estructurals interiors) amb l’objectiu de complir amb els paràmetres volumètrics exigits.

Arribats a aquest punt, i després que no prosperés un recurs de cassació interposat per l’Ajuntament, es va procedir a l’intent de l’acord de mediació, mitjançant sol·licitud al Contenciós, plantejant l’execució parcial de la sentència o la inexecució amb mesures substitutòries, que és on s’ha arribat.

L’alcalde entén que el fet d’«haver de reallotjar els veïns [alguns dels quals ja havien estat desallotjats del barri de l’Estació], pagar-los la manutenció i una indemnització per danys morals, i pagar les obres de reparació», hauria suposat un cost «incalculable» i molt difícil d’assumir. Per això «hem volgut trobar una mesura conciliadora que generi el mínim de problemes a cada part», i la solució ha estat un acord indemnitzatori a canvi de no executar materialment la sentència dictada, sinó que s’ha substituït per la corresponent indemnització.

I tanmateix, l’acord surt car

L’acord a què han arribat les parts preveu 500.000 euros «per danys i perjudicis» al denunciant, inclosos els danys materials i morals per un litigi de més de 15 anys, i per considerar que tant el denunciant com la seva família han pogut tenir afectacions psíquiques i emocionals havent estat víctimes de retrets i assetjaments. També se l’indemnitza per les despeses legals i judicials a què ha hagut de fer front.

La comunitat de veïns del bloc afectat també rebrà una compensació vinculada a la reclamació de responsabilitat patrimonial a l’administració per danys i perjudicis. En aquest cas, és de 25.000 euros, i també s’inclou la compensació per les despeses legals i judicials, i per afectacions psíquiques i emocionals. Entre altres coses, durant aquest temps, els veïns no han pogut fer operacions de compra-venda amb els seus habitatges.

«Ha estat l’acord menys dolent possible»

En el ple d’aquest dimecres (que ha tingut l’absència del PSC), tots els grups han reiterat que es tracta del millor acord a què es podia arribar. «És l’opció menys dolenta tant econòmicament per l’Ajuntament, com perquè traiem l’espasa de Dàmocles de sobre els veïns», ha apuntat Ribalta. Ha recordat que la sentència «hauria hipotecat l’Ajuntament com a mínim tota una dècada», mentre que ara s’ha aconseguit «la situació més favorable a què podíem arribar per costos i per trasbals a les famílies».

Guillem Cabra, de Fem Poble (CUP), considera «injust haver d’aprovar això», però remarca que «és la millor de les pitjors opcions per a l’Ajuntament i per als veïns». Diu que «no ens agrada que un veí acabi percebent 500.000 euros de les butxaques de tots», i més tenint en compte que l’execució de la sentència que ell demanava «li suposava poca millora personal en el seu benestar», atès que ni tan sols suposava modificacions d’alçades exteriors, sinó que només afectava l’interior de l’edifici.

Finalment, Anna Maria Fernàndez, de Junts, també sostenia que «és la situació menys dolorosa tant per als veïns com per a l’Ajuntament, i estem satisfets que es pugui solucionar», si bé s’ha abstingut en la votació perquè «no hem estat en totes les negociacions».

Els afectats celebren el final

Per altra banda, i en declaracions a aquest diari, el denunciant del cas, troba «molt positiu» un acord en què «els principals perjudicats eren els veïns del bloc», i amb qui diu que té una relació «normal i corrent». Quant a la interposició de la denúncia que va fer en el seu dia, s’ha limitat a dir que «quan un fa un bloc, sap que ha de complir amb la normativa vigent».

El president de la comunitat de veïns del bloc afectat, Joan Villar i Martí, celebra «que tot s’hagi acabat», després d’haver viscut «un mal tràngol», i amb una indemnització que considera justa «per tot el tràfec que hem tingut en despeses per defensar els nostres interessos, i amb el patrimoni congelat», en referència a la inoperabilitat dels pisos.