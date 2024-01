El grup municipal Socialista a l’Ajuntament d’Artés, que és a l’oposició, ha criticat la proposta de pressupostos per a aquest 2024 que ha aprovat el consistori, amb govern d’ERC amb majoria absoluta, perquè els considera «sense ambició, impropis d’un inici de mandat en què haurien de contemplar una llarga llista d’inversions, a partir de fons propis i de subvencions procedents de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i fins i tot del Govern Central i la UE». David Vargas, que és el regidor que el PSC té al ple municipal, hi va votar en contra i argumenta que «en lloc d’aquesta ambició inversora, els pressupostos són continuistes, sense cap gran projecte digne de ser esmentat. És més, ja en el passat mandat es van desaprofitar grans ajuts, destinats a promocionar les energies renovables i no en varen saber treure profit» i que «tampoc es preveu aprofitar altres línies d’ajuts de les principals institucions del país».

Considera que el treball d’elaboració del pressupost, que puja a un total de 6,7 milions d’euros, ha estat «mínim». I ho resumeix en què «s’apugen les partides destinades a fires i festes, amb un augment global de 38.000 euros, i deixen congelades les ajudes a les entitats culturals, esportives i d’educació del poble. Greu error quan volem un Artés, viu i actiu, al llarg de tot l’any, i en tots els àmbits i sectors». David Vargas retreu el que assegura que ha estat una «nul·la voluntat de negociar i acordar, ni el més mínim canvi». Puntualitza que «les nostres esmenes anaven destinades a apujar el 10% les partides destinades a entitats culturals, esportives i d’educació. Les beques per activitats extraescolars i les ajudes a famílies. I finalment, també les ajudes a Joventut». I no entén que «un equip de govern es digui d’esquerres i progressista i voti en contra de totes elles». Vargas també es mostra crític amb el fet que «amb un pressupost de 6,7 milions d’euros, només hi hagi una partida de 430.965 euros destinada a inversions. És un esquifit 6,4% del pressupost». Finalment, retreu que «el pressupost se’ns va donar dos dies abans de la comissió informativa, i es va portar a debatre i votar, a la setmana següent. Cap voluntat d’escoltar ni consensuar res».